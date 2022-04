Ed Sheeran tik pred vojno v Kijevu posnel videospot

V videospotu, v katerem pevec s skupino ljudi hodi in pleše po kijevskih ulicah, je moč videti nekoč mogočne stavbe, od katerih so po ruskem napadu ostale zgolj ruševine. "Videospot za pesem 2step sem posnel v mestu Kijev, ko se grozote in nasilna dejanja še niso pričela dogajati. Ukrajino sem takrat obiskal prvič in ta so me vsi od produkcijske ekipe do mimoidočih toplo sprejeli," je na začetku videospota zapisal pevec in dodal, da je Ukrajina ponosna in žilava država. "Hvaležen sem, da sem imel v Ukrajini, s katero stojim tudi danes, priložnost posneti svoj videospot, zato bom vsa zbrana sredstva od ogledov videospota namenil za pomoč tamkajšnjemu prebivalstvu."

Pevčevo potezo si je na YouTubu ogledalo že več kot dva milijona uporabnikov, ki se v en glas strinjajo, da sta tako sama pesem kot dobrodelna nota pevca izvrstna. "Hvala, Ed. Hvala, ker si človek. Tvoja podpora v teh grozovitih časih nam Ukrajincem pomeni veliko. Upam, da se nekoč zopet srečamo pod mirnim ukrajinskim nebom," je na platformo zapisala ukrajinska uporabnica.