Eden najvidnejših poslovnežev in najbogatejših Ukrajincev v priporu

V Ukrajini so v soboto pridržali vplivnega tajkuna Igorja Kolomojskega. Sodišče v Kijevu je, potem ko ga je ukrajinska varnostna služba obtožila goljufije in pranja denarja, zanj odredilo dvomesečni pripor. Pridržanje enega najvidnejših poslovnežev pa po poročanju tujih medijev kaže na odločenost Kijeva, da kljub vojni ukrepa proti korupciji.

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je v soboto zjutraj objavila ugotovitve preiskave, v kateri je Igor Kolomojski, sicer lastnik skupine finančnih in industrijskih podjetij, obtožen kriminalnih dejavnosti, vključno z goljufijo in legalizacijo nezakonito pridobljenega premoženja. Na družbenih medijih pa so ob tem objavili tudi fotografije, ki prikazujejo, kako mu uradniki izročajo rezultate preiskave. Sodišče je zatem zaradi goljufije in pranja denarja za 60-letnega tajkuna odredilo dvomesečni preiskovalni zapor. Hkrati so mu določili varščino v višini skoraj 510 milijonov grivn (okoli 12,7 milijona evrov), s čimer bi lahko milijarder do začetka sojenja počakal na prostosti. Plačilo varščine je zavrnil, njegov odvetnik pa je sporočil, da se bo pritožil.

icon-expand FOTO: SBU icon-chevron-left icon-chevron-right

Kolomojski, ki je bil zadnja tri leta tarča ameriških sankcij, naj bi med letoma 2013 in 2020 legaliziral pol milijarde ukrajinskih grivn, tako da jih je prenesel v tujino prek bank pod svojim nadzorom. Preiskava pod vodstvom državnega tožilstva se nadaljuje, so po sporočili v Kijevu. Kolomojski je že v preteklosti zavrnil vse očitke na svoj račun. Poslovnež velja za enega od oligarhov, ki so se po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 dokopali do ogromnega bogastva in s tem pridobili izjemen politični in gospodarski vpliv.