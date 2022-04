Eksplozije tudi v Pridnestrski republiki znotraj Moldavije

Uradniki separatistične regije, ki se stika z jugom Ukrajine, so sporočili, da se je napad na vladno poslopje zgodil na praznični dan ob 18. uri po lokalnem času. Iz stavbe se je vil dim, razbitih je bilo nekaj oken bližnjih hiš, na kraj dogodka so prihiteli prvi posredovalci, vendar o poškodovanih ni bilo poročil, poroča CNN. Po prvih podatkih je šlo za napad z ročnim raketometom.

Transistrija je ozek pas ozemlja, stisnjen med preostankom Moldavije in Ukrajino, ki ima površine približno toliko kot Dolenjska. Že od leta 1992 območje, znano tudi kot Pridnestrje, nadzirajo proruski separatisti, ki so ob močni podpori Moskve razglasili neodvisnost od Moldavije in oklicali odcepljeno Pridnestrsko republiko. Večmesečna vojna je terjala več sto žrtev.

Kot bi se čas ustavil v Sovjetski zvezi

Na območju Transnistrije živi 470.000 prebivalcev, delež etničnih Rusov je visok, ruski jezik prednjači skoraj v celoti. Tuji novinarji in fotoreporterji, ki so obiskali območje, so poročali, da gre dejansko za državo v državi, saj z Moldavijo nima praktično nič skupnega. Pridnestrsko republiko od preostanka moldavskega ozemlja deli reka Dnester.

Kot bi stopili v časovni stroj, pravijo. Mimo socialističnih naselij iz časa Sovjetske zveze vozijo vozila ruske izdelave, postavljena so obeležja Lenina, astronavta Jurija Gagarina, ruskih generalov, vojakov, tankov in vojaških MIG-ov. Povsod vihrajo ruske zastave in rdeče-zelene, ki so simbol Pridnestrske republike, moldavskih ni nikjer.