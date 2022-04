Eksplozije v Hersonu: ubitih in ranjenih več civilistov, tudi 14-letnik

Ruske sile so po navedbah generalštaba ukrajinske vojske znatno pospešile napade na vzhodu Ukrajine, od koder poročajo o smrtnih žrtvah tudi med civilisti. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je dejal, da so pred ukrajinsko vojsko izjemno težki tedni, in opozoril pred velikim uničenjem v prihajajoči ruski ofenzivi na vzhodu države. Potem ko je ruski energetski koncern Gazprom v sredo ustavil dobavo plina Poljski in Bolgariji, ker zanj nista želeli plačevati v rubljih, pa se je na to potezo Rusije v svojem nočnem video nagovoru odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusiji je očital energetsko izseljevanje ter uporabo plina in trgovine kot orožij proti Evropi.

icon-expand ruski vojaki v Hersonu FOTO: Profimedia

Ruski okupator napada tako rekoč z vseh strani in obstreljuje cilje, je danes sporočil generalštab ukrajinske vojske. Moskva koncentrira dodatne sile v bližini Izjuma na območju Harkova s ciljem obkoliti ukrajinske branilce na vzhodu države, so pojasnili v Kijevu. Nasprotnik si predvsem še vedno prizadeva za popoln nadzor nad območji Lugansk in Doneck, da bi vzpostavil kopenski koridor do črnomorskega polotoka Krim. Po podatkih Kijeva ruske oborožene sile še naprej uporabljajo letališče Melitopol na območju Zaporožja kot oporišče za svoja bojna letala in helikopterje. Guverner Luganska Serhij Hajdaj je na spletnem kanalu Telegram poročal o hudem uničenju v mestih Lisičansk in Popasna, kjer se odvijajo spopadi. V ruskih napadih na območju Luganska so bili v enem dnevu ubiti štirje ljudje, štirje pa ranjeni. Ruska vojska je z zračnimi napadi in topništvom več desetkrat obstreljevala civilne cilje. O smrtnih žrtvah poročajo tudi iz regije Harkov. Tam so po navedbah ukrajinskih virov v obstreljevanju umrli najmanj trije ljudje, šest pa je bilo ranjenih, med njimi tudi 14-letni otrok. Lokalne oblasti so za smrt med civilisti v noči na danes okrivile rusko stran, je na spletni strani poročal nemški časnik Der Spiegel. Tudi iz mesta Herson, ki je po trditvah ruske strani v njenih rokah, so medtem poročali o več eksplozijah. Odjeknile naj bi v bližini televizijskega centra, so poročali ukrajinski mediji. Izbruhnil naj bi tudi požar, a podrobnosti niso znane.

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je v sredo dejal, da v spopadih z ruskimi silami ukrajinsko vojsko čakajo izjemno težki tedni. Izvedba usposabljanja in logistike zahtevata čas, je Reznikov zapisal na Facebooku. "Rusija je že zbrala svoje sile za obsežno ofenzivo na vzhodu Ukrajine. V prihodnjih dneh bomo potrebovali vso našo odpornost in izjemno enotnost," je Ukrajincem položil na dušo Reznikov. Rusija ne bo zmagala, bo pa poskušala Ukrajini povzročiti čim večjo škodo, je prepričan. "Na žalost bomo še izgubili pripadnike naših sil, preden bomo dosegli zmago. Še bo prišlo do uničenja in bolečih žrtev," je opozoril. Ob tem je še dodal, da bodo prihodnji dogodki odločili prihodnost naše države. Rusija se v okviru svoje invazije na Ukrajino sedaj osredotoča na vzhod in jug države, medtem ko vojna vstopa v tretji mesec. Kijev je priznal, da so ruske sile v minulih dneh dosegle uspeh na vzhodu Ukrajine, kjer so v regiji Donbas zavzele več vasi. "Rusija s svojimi energenti izsiljuje Evropo" Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem novem nočnem nagovoru poudaril, da Rusija s svojimi viri energenti izsiljuje Evropo. Njihova odločitev, da prekinejo dobavo plina Poljski in Bolgariji, je pokazala, da "nihče v Evropi ne more računati na to, da bo ohranil normalno gospodarsko sodelovanje z Rusijo", je prepričan.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP

"Rusija ne izkorišča le plina, temveč vse gospodarske panoge kot svoje orožje. Samo čaka trenutek, ko to orožje lahko uporabi," meni Zelenski. Po njegovih besedah Rusija vidi združeno Evropo kot tarčo in prej ko se bodo vsi na Stari celini strinjali, da ne morejo oziroma ne smejo biti gospodarsko odvisni od Rusije, prej bo dosežena stabilnost.

Je pa Zelenski ponoči tudi pozdravil odločitev Evropske komisije, da za leto dni ukine vse carine in kvote za ukrajinski izvoz. Po njegovem bo to pomagalo stabilizirati trge in podpreti ukrajinsko gospodarstvo v času krize. Rusija po njegovem želi izzvati krizo svetovnih cen in ustvariti kaos na vseh osnovnih trgih, še posebej na trgu hrane. V še eni kritiki na račun Moskve ji je Zelenski očital odgovornost za vrsto eksplozij v Pridnestrju, separatistični regiji v Moldaviji na meji z Ukrajino, ki je pod nadzorom Rusije. Prepričan je, da za serijo napadov tam dejansko stojijo ruske tajne službe in ne Ukrajina, kot skušajo to predstaviti v Moskvi.