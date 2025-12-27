Eksplozije v Kijevu, v zraku poljski lovci

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Poleg Kijeva so bile tarče ruskega zračnega napada znova tudi regije na severovzhodu in jugu Ukrajine, so po poročanju Sky Newsa sporočile ukrajinske zračne sile. Te so v objavi na Telegramu sporočile, da sta v prestolnici odjeknili dve eksploziji.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Ukrajinci v zakloniščih Profimedia

Zaradi obsežnega napada, v katerem je bilo v ukrajinski prestolnici ranjenih najmanj pet oseb, so bili v stanju pripravljenosti tudi na jugovzhodu Poljske. Tam so oblasti začasno zaprle dve letališči (Rzeszów in Lublin), ob meji pa so v zrak dvignili tudi svoja lovska letala.

Zelenski bi mirovni načrt predstavil na referendumu

Novi napadi so se zgodili dan pred nedeljskim srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Voditelja se bosta srečala na Floridi, pred sestankom pa je Trump poudaril, da Zelenski nima zagotovljenega ničesar, dokler tega ne bo odobril sam. Voditelja bosta razpravljala o podrobnostih 20-točkovnega mirovnega načrta, ki je po besedah ukrajinskega predsednika "v približno 90 odstotkih pripravljen". Zelenski je za Axios ob tem povedal tudi, da je odprt za to, da načrt Ukrajincem predstavi na referendumu, če se Rusija strinja s 60-dnevnim premirjem, ki bi Ukrajini omogočil, da se pripravi in izvede takšno glasovanje.

Ob tem je dejal, da bi si Ukrajina "želela, da bi bili Evropejci vključeni" v srečanje obeh voditeljev, čeprav dvomi, da bi bilo to mogoče v kratkem času. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se bo z drugimi evropskimi voditelji v soboto sicer pridružila klicu z Zelenskim in Trumpom, je sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije. Britanski premier Keir Starmer se je medtem v petek popoldne pogovarjal z voditeljema Francije in Nemčije ter potrdil, da si bodo vsi še naprej prizadevali, da bi dosegli trajen mir v Ukrajini, je povedal tiskovni predstavnik Downing Streeta.

Rusija okrepila napade na Odeso