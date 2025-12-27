Naslovnica
Ukrajina

Eksplozije v Kijevu, v zraku poljski lovci

Kijev, 27. 12. 2025 07.29 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Eksplozije v Kijevu

V zgodnjih jutranjih urah je bila ukrajinska prestolnica tarča novega obsežnega zračnega napada. Rusija je nad Kijev poslala več vodenih raket, ranjenih je bilo najmanj pet oseb. Poljska je zaradi napada, ki se je odvil na predvečer ključnega srečanja med ukrajinskim in ameriškim voditeljem, ob meji z Ukrajino v zrak dvignila svoje lovce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg Kijeva so bile tarče ruskega zračnega napada znova tudi regije na severovzhodu in jugu Ukrajine, so po poročanju Sky Newsa sporočile ukrajinske zračne sile. Te so v objavi na Telegramu sporočile, da sta v prestolnici odjeknili dve eksploziji.

Zaradi obsežnega napada, v katerem je bilo v ukrajinski prestolnici ranjenih najmanj pet oseb, so bili v stanju pripravljenosti tudi na jugovzhodu Poljske. Tam so oblasti začasno zaprle dve letališči (Rzeszów in Lublin), ob meji pa so v zrak dvignili tudi svoja lovska letala.

Zelenski bi mirovni načrt predstavil na referendumu

Novi napadi so se zgodili dan pred nedeljskim srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Voditelja se bosta srečala na Floridi, pred sestankom pa je Trump poudaril, da Zelenski nima zagotovljenega ničesar, dokler tega ne bo odobril sam.

Voditelja bosta razpravljala o podrobnostih 20-točkovnega mirovnega načrta, ki je po besedah ukrajinskega predsednika "v približno 90 odstotkih pripravljen". Zelenski je za Axios ob tem povedal tudi, da je odprt za to, da načrt Ukrajincem predstavi na referendumu, če se Rusija strinja s 60-dnevnim premirjem, ki bi Ukrajini omogočil, da se pripravi in izvede takšno glasovanje.

Preberi še Zelenski pozdravil 'nove ideje' o miru in napovedal srečanje s Trumpom

Ob tem je dejal, da bi si Ukrajina "želela, da bi bili Evropejci vključeni" v srečanje obeh voditeljev, čeprav dvomi, da bi bilo to mogoče v kratkem času. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se bo z drugimi evropskimi voditelji v soboto sicer pridružila klicu z Zelenskim in Trumpom, je sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije.

Britanski premier Keir Starmer se je medtem v petek popoldne pogovarjal z voditeljema Francije in Nemčije ter potrdil, da si bodo vsi še naprej prizadevali, da bi dosegli trajen mir v Ukrajini, je povedal tiskovni predstavnik Downing Streeta.

Rusija okrepila napade na Odeso

V petek je Rusija sporočila, da je v preteklem tednu sestrelila sedem raket Storm Shadow, ki jih je Ukrajini dobavila Velika Britanija. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove sile uničile rakete, poročajo ruski mediji.

Ukrajinski generalštab pa je potrdil, da so njihove sile zadele rafinerijo Novošahtinsk v ruski Rostovski regiji. Guverner Rostova Jurij Sljusar je dejal, da je bil pri gašenju požara ranjen gasilec. Ukrajinski napadi z brezpilotnimi letali dolgega dosega na ruske rafinerije skušajo Moskvo prikrajšati za prihodke od izvoza nafte, ki jih potrebuje za izvajanje obsežne invazije.

Oglasil se je tudi podpredsednik ukrajinske vlade, ki je v petek sporočil, da so ruski nočni napadi brezpilotnih letal poškodovali plovila pod zastavo Slovaške, Palaua in Liberije v pristaniščih v Odesi in Nikolajevu.

V zadnjih tednih je Rusija okrepila napade na Odeško regijo, zaradi česar ukrajinski uradniki trdijo, da želi Moskva Ukrajino odrezati od Črnega morja in med civilisti zasejati kaos.

ukrajina vojna volodimir zelenski kijev

Na lovu
