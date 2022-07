Eksplozije v ruskem mestu Belgorod, Rusi prodrli v središče Lisičanska

Po spletu je zakrožilo tudi več fotografij in posnetkov ruske vojske v centru mesta. Tudi proruski separatisti trdijo, da so uspešno vstopili v mesto in dosegli njegovo središče. Na uničenem upravnem središču mesta naj bi razobesili tudi sovjetsko zastavo, vendar BBC tega ni mogel neodvisno preveriti. Veleposlanik proruske odcepljene Ljudske republike Lugansk Rodion Mirošnik je sicer za rusko televizijo dejal, da je Lisičansk zdaj pod njihovim nadzorom, vendar da še ni osvobojen.

Proruski separatisti v Ukrajini so v soboto sporočili, da so njihove sile ob pomoči Rusije Lisičansk popolnoma obkolile. Ukrajinska vojska je te navedbe zavrnila in zatrdila, da se boji za mesto nadaljujejo in da zaenkrat ostaja pod njenim nadzorom.

Južno mesto Mikolajev, ki leži na ključni poti do pristaniškega mesta Odesa, se prav tako sooča s hudimi napadi. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove zračne sile uspele uničiti pet ukrajinskih poveljniških točk in več odlagališč streliva. Eksplozije so se zgodile dan po tem, ko je Ukrajina Rusijo obtožila, da je v raketnem napadu na stanovanjski blok v Odesi ubila več kot 20 ljudi.

Kasneje v soboto je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko dejal, da je zračna obramba njegove države sestrelila ukrajinske rakete, vendar ni navedel, kje. "Provocirajo nas. Pred nekaj dnevi je bil z ozemlja Ukrajine izveden poskus napada na vojaške objekte na beloruskem ozemlju. A na srečo je protiletalskim sistemom Pancir uspelo prestreči vse rakete," je dejal.

Eksplozije v ruskem obmejnem mestu

Najmanj tri osebe pa so umrle v eksplozijah v ruskem mestu Belgorod, ki leži blizu ukrajinske meje, je povedal regionalni guverner Vjačeslav Gladkov. Eksplozije so delno uničile 11 stanovanjskih zgradb in najmanj 39 zasebnih hiš, je dejal ter dodal, da so se ob eksplozijah aktivirali sistemi zračne obrambe.

Po navedbah guvernerja so bile v napadih ubite najmanj tri osebe, še vsaj štirje pa so ranjeni, med njimi desetletni deček. BBC njegovih izjav ni mogel neodvisno preveriti.

Rusija je Ukrjaino napadla 24. februarja, pri tem pa trdila, da želi le demilitarizirati in denacificirati državo. Potem ko se je Ukrajina približala Natu, je bilo ubitih ali ranjenih na tisoče civilistov in borcev, vsaj 12 milijonov ljudi pa je bilo primorano zapustiti svoje domove.

Zahodne države so se odzvale s sankcijami zoper državo okupatorji, Ukrajini pa so namenile humanitarno pomoč ter tudi vojaško orožje.