Embargo na rusko nafto tokrat pod vprašajem zaradi sankcioniranja patriarha

Papež Frančišek in vodja ruske pravoslavne cerkve, patriarh Kiril

Kljub dogovoru šesti sveženj sankcij, vključno z embargom na nafto, še ni dokončno sprejet. Zdaj delo na tehnični ravni nadaljujejo stalni predstavniki držav članic pri EU, ki so se sestali v sredo. Do večera naj bi bila pripravljena tudi že pravna podlaga sprejem svežnja, vendar udeleženci na sestanku niso dosegli dokončne potrditve, poroča Reuters.

Madžarska je namreč izrazila pomisleke, da bi na črni seznamu sankcioniranih posameznikov uvrstili tudi voditelja ruske pravoslavne cerkve, patriarha Kirila, sicer tesnega zaveznika predsednika Vladimirja Putina.

"Ne bom podprl uvrščanja verskih voditeljev na seznam sankcij. To vpliva na izražanje verske svobode za skupnosti na Madžarskem, in to je sveto," je že v preteklosti dejal Orban, je spomnil BBC.

Kot so dodali viri, so med sestankom naleteli tudi na nekaj drugih ovir povsem tehnične narave, ki pa pri pravniških besedilih niso nič nenavadnega.