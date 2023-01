Junaki vojne, ki v domove pošiljajo luč in odganjajo mraz

Zaradi eksplozij uničena okna v nadzorni sobi ukrajinske elektrarne so prekrita z ivernimi ploščami in vrečami peska, da so operaterji, ki 24 ur na dan bdijo nad zasloni in merilniki, vsaj malo manj izpostavljeni smrtonosnim šrapnelom. Prej neizpostavljeni delavci v energetskem sektorju so zdaj postali junaki vojne, ki v mrzle domove širom Ukrajine pošiljajo vsaj malo svetlobe in toplote.

icon-expand Elektrarna v Ukrajini FOTO: AP

"Dokler bomo opremo lahko popravljali, bomo delali," je za Associated Press zagotovil direktor ene izmed elektrarn v Ukrajini. AP njenega imena ali lokacije ne razkriva, saj je Kijev opozoril, da bi take podrobnosti lahko pomagale ruski vojski pri načrtovanju napadov. Zaradi varnosti prav tako ne navajajo polnih imen direktorja ali ostalih zaposlenih. Ker elektrarna brez ključnih delavcev ne more delovati, so operaterji dobili neprebojne jopiče in čelade, ki si jih nadenejo med obstreljevanjem, da lahko ostanejo na svojih mestih in se ne pridružijo ostalim, manj pomembnim članov osebja v zaklonišču.

icon-expand Delavci FOTO: AP

Zaščitili so tudi dragocene transformatorje, vsaj tiste, ki še delujejo. S pomočjo betonskih blokov so zgradili zaščitne pregrade, s katerimi skušajo povečati možnosti, da bodo prestali tudi naslednji ruski napad. Vsak zračni napad povzroči več škode in za seboj pusti več kraterjev ter lukenj v že tako poškodovanih zidovih, hkrati pa povečuje skrbi, koliko časa bodo delavci še lahko skrbeli za ogrevane in svetle domove ob zimskih temperaturah pod lediščem.

icon-expand Kraterji FOTO: AP

Čeprav zaloge rezervnih delov kopnijo, za zdaj še vedno ohranjajo pretok električne energije in vsak dodaten vat, ki ga spustijo v omrežje, kljubuje že skoraj 11-mesečni invaziji ruskega predsednika Vladimirja Putina in prizadevanjem njegove vojske, da zimo zaostrijo tako, da Ukrajince pahnejo v mraz in temo, pišejo pri AP-ju. Elektrika za Ukrajince predstavlja upanje in delavci ne pustijo, da bi to upanje umrlo. Številni tam delajo že vrsto let, zato zanje to ni samo poslopje, kjer se proizvaja elektrika. Z bolečino spremljajo njeno sistematično uničevanje. "Elektrarna je kot organizem, vsak organ ima svojo nalogo. Toda preveč organov je že poškodovanih," opozarja Oleg, ki tam dela že 23 let.

Mikola, ki je tam še dlje, 36 let, je doživel enega izmed napadov: "Okenska stekla so v trenutku popokala in izpod stropa se je usul prah," opisuje. Da bi lahko takoj ocenil škodo, si je nadel zaščitno opremo in stekel ven namesto v zaklonišče. "Ni nas strah zase. Bolj nas skrbi za opremo, ki je potrebna za zagotavljanje svetlobe in toplote," pravi.

Elektrarna, ki jo je obiskala AP-jeva ekipa, je bila že večkrat napadena in je hudo poškodovana. Kljub temu še vedno napaja številne domove in industrijo, čeprav je njena zmogljivost zdaj znatno manjša, kot je bila pred začetkom invazije, opozarjajo delavci. "Zdi se, da se rusko raketno osebje sproti uči in prilagaja svojo taktiko, da povzroči več škode," pravi Oleg. Opisuje, da so rakete prej eksplodirale pri tleh in za seboj puščale kraterje v zemlji, zdaj pa eksplodirajo že v zraku in povzročijo več škode na infrastrukturi.

Takoj, ko je spet varno, se ekipe lotijo popravil. "Osupljiv cikel uničenja in ponovnega rojstva," povzema AP. "Rusi bombardirajo, mi obnavljamo, oni spet bombardirajo in mi obnavljamo," pravi Oleg. "Obnavljali bomo, dokler bomo imeli s čim popraviti," dodaja.

icon-expand Popravila FOTO: AP

Dolg niz ruskih napadov z raketami in droni je od septembra uničil ali poškodoval že približno polovico ukrajinskega energetskega sistema, pravijo v Kijevu. Nenehni izpadi elektrike so postali običajni po vsej državi, več deset milijonov ljudi se zdaj preživlja zgolj z občasno dobavo elektrike, včasih le po nekaj ur na dan. Zaradi tega je morala Ukrajina prenehati izvažati elektriko na Slovaško, v Romunijo, na Madžarsko, Poljsko in v Moldavijo.