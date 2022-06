EP glasoval za dodelitev statusa kandidatke Ukrajini in Moldaviji, zdaj je na potezi Svet EU

Evropski parlament je s 529 glasovi za, 45 proti in 14 vzdržanimi glasovi sprejel resolucijo, v kateri je pozval voditelje držav oziroma vlad, da na vrhu v Bruslju Ukrajini in Moldaviji podelijo status kandidatk za članstvo v EU. Pri Gruziji pa so dodelitev statusa pogojevali z izpolnitvijo reform, ki jih je predlagala Evropska komisija.

V luči ruske agresije proti Ukrajini je treba pokazati vodstveno vlogo, odločnost in vizijo, menijo poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Z resolucijo so tako pozvali ukrajinske, moldavijske in gruzijske oblasti, naj pokažejo politično voljo, da bi uresničile evropske težnje prebivalcev, ter v ta namen izvedejo obsežne reforme, da bi čim prej izpolnile merila za članstvo v EU. "To je zgodovinski dan za Evropo - parlament je z veliko večino glasoval za takojšnjo podelitev statusa kandidatk Ukrajini & Moldaviji & ko bo vlada izpolnila pogoje - tudi Gruziji. Zdaj je na vrsti Svet EU, da potrdi voljo parlamenta," je na svojem Twitter profilu zapisala članica Evropskega parlamenta Viola von Cramon.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V resoluciji so poudarili, da si Ukrajinci, Moldavijci in Gruzijci zaslužijo živeti v svobodnih, demokratičnih in uspešnih državah kot člani evropske družine in pozvali Evropski svet, naj naredi pomemben prvi korak k izpolnitvi legitimnih teženj državljanov teh treh držav, so sporočili iz Bruslja.

Ukrajina, Moldavija in Gruzija so za članstvo v EU zaprosile po ruskem napadu na Ukrajino. Komisija je 17. junija objavila mnenja o treh vlogah in Svetu priporočila, naj potrdi možnosti Ukrajine, Moldavije in Gruzije, da postanejo države članice EU.

Poslanci vztrajajo, da članstva "po hitrem postopku" ni in da pristop še naprej ostaja strukturiran proces, ki temelji na dosežkih in zahteva izpolnjevanje meril za članstvo v EU ter je odvisen od učinkovitega izvajanja reform. Resolucija je opozorila tudi na pomen širitve EU, ki da je bolj kot kadarkoli prej pomembna geostrateška naložba v stabilno, močno in enotno unijo. Prav tako pa so poslanke in poslanci zahtevali, naj se zelena luč prižge tudi širitvenemu procesu Zahodnega Balkana, ki je za zdaj blokiran. Kot je določeno v 49. členu Pogodbe EU, lahko vsaka evropska država, ki spoštuje vrednote iz 2. člena in je zavezana njihovemu spodbujanju, zaprosi za članstvo v EU. Odločitev o članstvu nato soglasno sprejme Svet po posvetovanju s Komisijo in odobritvi Parlamenta.

icon-expand Volodimir Zelenski se je Golobu zahvalil za podporo. FOTO: AP

Pred zasedanjem voditeljev EU prvi pogovor Goloba in Zelenskega Slovenski premier Robert Golob se je v sredo prvič pogovarjal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Med drugim sta govorila o statusu kandidatke za članstvu v EU, ki naj bi ga danes Ukrajini podelili voditelji unije. Zelenski se je Golobu zahvalil za podporo pri tem vprašanju. Premier Golob je v pogovoru z Zelenskim zagotovil, da četudi je v Sloveniji prišlo do spremembe vlade, se odnos Slovenije do Ukrajine ni spremenil, je objavila vlada. "Poudaril je, da so v DZ soglasno potrdili stališče, da se Ukrajini podeli status kandidatke za članstvo v EU," so še zapisali. Zelenski se je Golobu zahvalil za "pripravljenost podpreti podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini," je objavil ukrajinski predsednik.

Golob se bo na svojem prvem vrhu EU zavzel za to, da se status kandidatke za članstvo takoj dodeli tudi BiH. A ta predlog ima vsaj zaenkrat bolj malo podpore. Izrecno sta ga od drugih članic podprli le Avstrija in Madžarska.

Kot je še dodal, je slovenskemu premierju tudi čestital za nedavno imenovanje na čelo slovenske vlade. Voditelji držav članic Evropske unije bodo prav danes začeli dvodnevno zasedanje v Bruslju, na katerem bosta Ukrajina in Moldavija predvidoma prejeli status kandidatk za članstvo v EU. Golob je že na srečanju s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pred tednom dni podprl podelitev statusa kandidatke Ukrajini. Takrat je tudi poudaril pomen enotnosti Evropske unije v odzivu na rusko agresijo na Ukrajino. Že pred samim zasedanjem Evropskega sveta pa so se voditelji sestali tudi s kolegi iz držav Zahodnega Balkana in razpravljali o širitvi na to regijo.

icon-expand Shod Ukrajincev v Bruslju FOTO: AP

Estonija in Litva podprli evropska prizadevanja Ukrajine in Gruzije Estonska premierka Kaja Kallas je danes ob robu vrha EU dejala, da ima Ukrajina kot kandidatka za članstvo v EU priložnost izvesti korenite reforme, litovski predsednik Gitanas Nauseda pa je poudaril, da naj Gruzija vztraja na poti evropske integracije, čeprav ni pridobila podpore za status kandidatke. Če se bodo voditelji EU danes odločili, da Ukrajini podelijo status kandidatke, bo morala država izvesti reforme na področju gospodarstva, krepitve pravne države in temeljnih pravic ter boja proti korupciji in oligarhom, je dejala Kallasova. Ob tem je položaj Ukrajine primerjala z novejšo zgodovino Estonije kot nekdanje članice Sovjetske zveze.