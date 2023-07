Erdogan dejal, da si Ukrajina 'nedvomno zasluži' članstvo v Natu

Recep Tayyip Erdogan in Volodimir Zelenski

Zelenski je dejal, da Ukrajina pričakuje uradno povabilo, naj se pridruži Natu, vendar so ZDA omejile njegovo upanje na hiter pristop Ukrajine k zavezništvu. Svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan je namreč v petek dejal, da bo vrh v Litvi "pomemben trenutek na ukrajinski poti k članstvu v Natu", vendar mora Ukrajina "pred tem narediti še nekaj korakov".

Zelenski in Erdogan sta govorila tudi o sporazumu o izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja, ki sta ga Ukrajina in Rusija sklenili lani poleti ob posredovanju Turčije in ZN. Erdogan je izrazil upanje, da bo sporazum, ki naj bi se iztekel 17. julija, po pogajanjih z Rusijo podaljšan za tri mesece.