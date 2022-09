Eskalacija vojne: referendumi na zasedenih ozemljih, mobilizacija v Rusiji?

Po zadnjih uspehih ukrajinskih enot na harkovskem območju bi lahko sledila dodatna eskalacija vojne. Separatistične vlade v luganski, donecki in hersonski oblasti so napovedale izvedbo referendumov na okupiranih območjih Ukrajine o priključitvi Rusiji. Referendumi bodo po napovedih potekali med 23. in 27. septembrom. V primeru izglasovanja priključitve Rusiji bi ta lahko razširila svoje delovanje onkraj omejitev t. i. posebne vojaške operacije, saj bi vsak napad na okupirano območje razumela kot napad na Rusijo. Duma je medtem sprejela zakon, ki uvaja pojme mobilizacija in vojno stanje v kazenski zakonik, predvideva pa tudi ostre kazni za ropanje in prostovoljno predajo.

Spodnji dom ruskega parlamenta je v drugi in tretji obravnavi soglasno sprejel zakon o uvedbi konceptov mobilizacije in vojnega stanja v kazenski zakonik. Prostovoljna predaja bo kaznovana s tremi do desetimi leti zapora, ropanje v času sovražnosti pa do 15 let. Za neodobreno zapuščanje enote v času mobilizacije in vojnega stanja pa so predvidene zaporne kazni v trajanju od nekaj dni do deset let. Zakon mora sedaj podpisati še predsednik Vladimir Putin, nato pa bo stopil v veljavo. Sprejetje zakona sicer še ne pomeni avtomatske razglasitve mobilizacije, ampak podaja bolj jasen okvir za njeno izvedbo. Ruski vojni analitiki sicer že dolgo časa opozarjajo, da je ena od glavnih težav ruske vojske na terenu pomanjkanje števila vojakov zaradi omejenih okvirov v sklopu nalog "posebne vojaške operacije".

Referendumi na zasedenih območjih: Povod za razglasitev vojnega stanja v Rusiji? Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je danes, v luči uspehov ukrajinske protiofenzive, pozval k izvedbi referendumov o priključitvi na ozemljih v Ukrajini, ki jih trenutno nadzirajo ruske in proruske sile. Z izvedbo referendumov bi Rusija lahko izkoristila vse svoje vojaške zmogljivosti za "samoobrambo" priključenega teritorija, je ocenil. "Potem ko bodo potekali referendumi in bodo nova ozemlja postala del Rusije, bo geopolitična preobrazba v svetu dobila nepovraten značaj," je Medvedjev zapisal na Telegramu in pri tem poudaril, da bi Rusija po izvedbi referendumov lahko razširila svoj vojaški mandat, saj da bi za "samoobrambo" priključenega teritorija lahko uporabila vsa razpoložljiva sredstva. Tudi proruski separatisti v regijah Doneck in Lugansk so pozvali k hitri izvedbi referendumov predvsem zaradi napredovanja ukrajinskih sil. Vodja samooklicane doneške republike Denis Pušlin je danes dejal, da bi se referendumi o priključitvi k Rusiji že morali izpeljati. "Mislim, da ljudje že dolgo čakajo na referendum in da bo to verjetno politična poteza, ki bo pomagala zagotoviti varnost civilistov," je povedal za rusko državno televizijo. Prav tako je dejal, da je bil v stiku z vodjo proruske samooklicane luganške republike in ga pozval, naj se združijo prizadevanja za pripravo referendumov. Podobno taktiko je Moskva uporabila že leta 2014, ko si je z referendumom, ki ni bil mednarodno priznan, priključila ukrajinski polotok Krim. Ukrajinska vojska od začetka meseca v okviru svoje obsežene protiofenzive beleži številne uspehe proti ruskim silam zlasti na severovzhodu države. "Okupatorji so očitno v paniki," je v televizijskem nagovoru v ponedeljek zvečer dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da so zdaj osredotočeni na hitro osvobajanje vseh območij pod ruskim nadzorom.

