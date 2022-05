EU in parlament dosegla dogovor o zakonodaji glede skladiščenja plina

Evropska komisija je 23. marca v luči ruske invazije na Ukrajino predstavila zakonodajni predlog glede podzemnih skladišč plina, ki predvideva, da bi morala biti ta do letošnje zime 80-odstotno napolnjena, v prihodnjih letih pa 90-odstotno. Evropski parlament in Svet sta to v začasnem političnem dogovoru potrdila.

Pogajalci parlamenta in francoskega predsedstva Sveta so se obenem dogovorili, da bo skušala unija letos skupaj napolniti 85 odstotkov skladiščnih zmogljivosti. Obveznost posamezne članice za polnjenje bo omejena na 35 odstotkov letne porabe plina v zadnjih petih letih. S tem se želijo izogniti nesorazmernemu vplivu na države z velikimi skladiščnimi zmogljivostmi.

Za države, v katerih ni skladiščnih zmogljivosti, pa začasni dogovor določa, da bodo imela njihova podjetja dostop do rezerv plina v drugih državah. Na voljo jim bo skladiščna zmogljivost, enakovredna 15 odstotkom letne porabe plina v zadnjih petih letih, pri čemer bodo morala prispevati tudi k pokrivanju finančnega bremena obveznosti skladiščenja.

Med državami brez skladišč plina je tudi Slovenija, pri čemer imajo slovenska podjetja že zdaj večino zalog shranjenih v skladiščih avstrijskih podjetij.

Države članice in evropski poslanci so se dogovorili še o uvedbi obveznega certificiranja vseh upravljavcev skladišč, da bi se izognili potencialnim tveganjem zunanjih vplivov na kritično infrastrukturo, ki bi lahko ogrozili varnost dobav energije ali druge ključne varnostne interese. V 150 dneh po uveljavitvi uredbe bo treba certificirati večja skladišča in tista, ki so bila v zadnjem času stalno malo napolnjena. Za preostala pa bo na voljo leto in pol.

Strinjali so se, da se obveznost glede polnjenja skladišč plina izteče 31. decembra 2025. Dogovor Cipru, Malti in Irski omogoča izjemo od teh pravil, saj niso neposredno povezane s plinskimi sistemi drugih članic.

Po danes doseženem začasnem političnem dogovoru, morata zdaj Evropski parlament in Svet EU predlog uredbe še uradno potrditi.