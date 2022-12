EU zvišuje finančno zgornjo mejo sklada za vojaško pomoč Ukrajini

Svet EU, v okviru katerega se v Bruslju sestajajo zunanji ministri sedemindvajseterice, je dosegel politični dogovor z namenom zagotoviti finančno vzdržnost Evropskega mirovnega instrumenta (EPF).

Svet je sklenil, da leta 2023 zviša skupno finančno zgornjo mejo za dve milijardi evrov (v cenah iz leta 2018), z možnostjo nadaljnjega povečanja v kasnejši fazi. Skupno povečanje celotne finančne zgornje meje EPF do leta 2027 bi lahko znašalo do 5,5 milijarde evrov, če bi se države članice strinjale, da je to potrebno, so sporočili.