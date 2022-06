Evakuacija iz tovarne Azot v Severodonecku ni več mogoča

V kemični tovarni Azot v Severodonecku, ki je ena glavnih tarč ruskega napada na vzhodni fronti, se skriva več sto civilistov. Regionalne oblasti pa so zdaj sporočile, da evakuacija iz tovarne zdaj ni več mogoča. "Če bi kdo zapustil tovarno, bi bile možnosti za njegovo smrt 99-odstotne," je ponazoril vojaški guverner Luganske regije. Za javnost je spregovoril tudi ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov. Med drugim je dejal, da je bila ruska vojska prepričana, da bo Kijev padel v prvih 12 urah po začetku invazije. Prav tako je prepričan, da bo novo orožje Ukrajini omogočilo, da si povrne okupirano ozemlje, tudi Krim.

Zaradi neprestanih ruskih napadov in bombardiranja kemične tovarne Azot v Severodonecku več sto civilistov, ki se skrivajo v njej, ne morejo več evakuirati, je za CNN povedal vojaški guverner Luganske regije Serhij Hajdaj. "Zdaj je nemogoče priti od tam," je dejal. Čeprav je fizično to sicer še vedno mogoče, pa bi bila evakuacija zaradi nenehnega obstreljevanja in boje zelo nevarna: "Če bi kdo zapustil tovarno, bi bile možnosti za njegovo smrt 99-odstotne." V Azotu je sicer zatočišče po njegovih besedah poiskalo 568 ljudi, vključno z 38 otroki. Med njimi so večinoma zaposleni v tovarni, njihove družine ter okoliški domačini, ki se tam skrivajo že od samega začetka vojne. Čeprav so imeli v zatočišču tudi zalogo hrane, pa jim že dva tedna niso poslali novih pošiljk, je medtem dejal vodja okrožne vojaške uprave Severodonetsk Roman Vlasenko.

icon-expand Tovarna Azot FOTO: Profimedia

Tovarna Azot je ogromen proizvajalec kemikalij. Pred vojno je bila eden največjih proizvajalcev amonijevega nitrata, ki se v državi uporablja kot gnojilo. Prav tako pa še številne druge kemične spojine, ki so zelo eksplozivne in tudi škodljive za zdravje ljudi. Skupina DF, konglomerat, ki ga vodi ukrajinski poslovnež Dmitro Firtaš, je sicer marca dejala, da je ob začetku vojne konec februarja hitro ukrepala, da bi zavarovala tovarno, ter da tako ne predstavlja nevarnosti za okolico in njene prebivalce. "Po izbruhu vojne je bila proizvodnja popolnoma ustavljena, ostanki gnojil in kemikalij pa so bili v celoti odstranjeni z ozemlja podjetja," so sporočili.

Hajdaj je medtem dodal, da so oblasti civiliste, ki so tam poiskali zatočišče, prejšnji mesec skušale prepričati, naj tovarno zapustijo. A številni so bili prepričani, da je najvarneje ostati prav tam. "Nazadnje, ko smo jim ponudili evakuacijo, je bilo 21. maja, preden je bil uničen prvi most," je dejal vojaški guverner. Od takrat so bili uničeni vsi trije glavni mostovi med Severodoneckom in sosednjim Lisičanskim. Poti sicer še vedno obstajajo, vendar pa so te veliko težavnejše in nevarnejše. Rusija je sicer v začetku tega tedna dejala, da bo odprla "humanitarni koridor" za ujete civiliste v elektrarni, vendar le na ozemlje, ki ga nadzoruje Rusija. Grozote iz Mariupola bodo po besedah Bacheletove pustile neizbrisen pečat Obseg smrti in uničenja v ukrajinskem pristaniškem mestu Mariupol kaže na resne kršitve mednarodnega prava, je dejala visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet. "Med februarjem in koncem aprila je bil Mariupol verjetno najbolj smrtonosen kraj v Ukrajini," je navedla v poročilu o razmerah v mestu, ki je zdaj pod nadzorom Rusije. "Intenzivnost in obseg napadov, uničenja ter smrtnih žrtev in poškodovanih močno kažejo na to, da je prišlo do resnih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in hudih kršitev mednarodnega prava o človekovih pravicah," je dejala komisarka. Po podatkih Bacheletove je bilo potrjenih 1348 smrtnih žrtev med civilisti, med njimi tudi 70 otrok. Ob tem je komisarka opozorila, da je dejansko število žrtev verjetno še višje.

icon-expand Michelle Bachelet FOTO: Dreamstime

Rusija je maja razglasila zmago v večmesečni operaciji za zavzetje Mariupola, potem ko je Ukrajina še zadnjim borcem, ki so vztrajali v jeklarni Azovstal, ukazala, naj položijo orožje. Po oceni urada ZN za človekove pravice je bilo v mestu poškodovanih ali uničenih do 90 odstotkov stanovanjskih stavb, približno 350.000 ljudi pa je bilo prisiljenih zapustiti mesto. Ruske sile v Mariupolu so bile večkrat tarče obtožb o vojnih zločinih, med drugim zaradi napadov na porodnišnico in gledališče, kjer se je skrivalo več sto civilistov, večinoma žensk in otrok. Bacheletova je opozorila tudi na to, da bodo grozote, povzročene civilnemu prebivalstvu, pustile neizbrisen pečat na vseh svojcih žrtev, kot tudi na prihodnjih generacijah. "Na starših, ki so morali pokopati svoje otroke, na ljudeh, ki so bili priča samomoru svojih prijateljev, na družinah, ki so bile razdejane, na vseh tistih, ki so morali zapustiti svoj domači kraj ob negotovih obetih, da ga bodo sploh še kdaj videli," je še dejala komisarka. Ukrajinski obrambni minister: Ruska vojska je pričakovala, da bo Kijev padel v prvih 12 urah Oleksij Reznikov, ukrajinski obrambni minister je medtem razkril, da so ob ruskem vojaškem častniku, ki je bil ubit v vojni, odkrili dokument, v katerem so navedeni tudi vojaški cilji. "Mislili so, da bodo v 12 urah prišli v središče Kijeva, da bo Kijev padel," je dejal Reznikov. Kot je dodal ukrajinski obrambni minister, so Rusi naivno pričakovali, da bo ukrajinska vlada v 72 urah po invaziji pobegnila iz prestolnice. "Iskreno povedano, tudi predstavniki drugih držav po svetu so bili naivni. Pričakovali so naš poraz, zato nam niso dali težkega orožja," je dejal ter dodal, da so zahodne države Ukrajini začele zagotavljati težje orožje šele, ko je Ukrajina konec marca osvobodila Kijevsko regijo.

icon-expand Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov FOTO: AP

Ameriško orožje bo sicer Ukrajini zdaj pomagalo zavzeti ozemlje, ki ga je okupirala Rusija, vključno s Krimom in Donbasom, je priznal Reznikov. "Osvobodili bomo vsa naša ozemlja, vse skupaj, vključno s Krimom," je dejal ter dodal, da bodo šli korak za korakom. Prvi od teh bo stabilizacija razmer na terenu, s čimer se želijo izogniti nadaljnjim izgubam proti ruski vojski. Sledila bo druga faza, katere cilj pa bo potisniti ruske sile stran z ukrajinskega ozemlja. Šele v tretji fazi, bo prišlo do pogovorov, kako osvoboditi okupirana ozemlja, vključno s Krimom, je dejal Reznikov. Ukrajinski uradniki pravijo, da orožja ne bodo uporabili za napad na Rusko federacijo, vendar pa Ukrajina ob tem poudarja, da Krim ni del ruskega ozemlja.