Evropska unija bo urila ukrajinske oborožene sile

Zunanji ministri članic EU so potrdili vzpostavitev misije urjenja ukrajinskih vojakov. Namen misije, ki bo sprva trajala dve leti, je okrepiti zmogljivosti ukrajinskih oboroženih sil, da se bodo lahko še naprej učinkovito branile pred rusko agresijo, so sporočili s Sveta EU. Pri izvajanju misije bo verjetno sodelovala tudi Slovenija. Urjenje bo potekalo na ozemlju EU, v ukrajinskih sosedah, med drugim na Poljskem. Operativni sedež misije bo v Bruslju, natančna časovnica urjenja okoli 15.000 ukrajinskih vojakov in poveljnikov pa še ni jasna.

Ukrajinske oborožene sile FOTO: AP "Danes krepimo podporo Ukrajini v obrambi pred rusko nezakonito agresijo. Misija bo urila ukrajinske oborožene sile, da bodo lahko nadaljevale svoj pogumen boj. Ne gre samo za misijo urjenja, ampak za jasen dokaz, da bo EU Ukrajini stala ob strani, dokler bo treba," je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Misija, imenovana EUMAM Ukrajina, bo nudila urjenje tako na ravni posameznikov kot tudi enot do ravni brigade. Uriti nameravajo tudi posebne enote. Obenem bo zagotavljala usklajevanje aktivnosti držav članic, ki že usposabljajo ukrajinske vojake. Odprta bo tudi za sodelovanje tretjih držav. Delovala bo na ozemlju EU. Kot je že pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov povedal Borrell, bo urjenje potekalo v ukrajinskih sosedah, med drugim na Poljskem. Operativni sedež misije bo na sedežu Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) v Bruslju, kar bo omogočalo usklajevanje na strateški ravni. Vodil jo bo direktor vojaške zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje v okviru EEAS, francoski viceadmiral Herve Blejean. Upajo, da bo misija začela delovati v mesecu dni Mandat misije, za katero je zaprosila Ukrajina, bo sprva trajal dve leti, namenjeno pa ji bo 106,7 milijona evrov za skupne stroške. Borrell je po zasedanju pojasnil, da ne more dati natančne časovnice urjenja okoli 15.000 ukrajinskih vojakov in poveljnikov, je pa dejal, da ne bodo vseh urili naenkrat. Izrazil je upanje, da bo misija začela delovati v enem mesecu. Ali jo bodo po dveletnem obdobju podaljšali, pa bo odvisno od poteka vojne, je dejal. Vzpostavitev misije je že ob prihodu na zasedanje podprla tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Slovenija bo po neuradnih informacijah pri izvajanju misije verjetno tudi sodelovala. Kdo bo zdržal dlje? Putin ali Zelenski (in Zahod)? Zunanji ministri EU so na zasedanju v Luxembourgu podprli tudi dodatno finančno podporo v višini 500 milijonov evrov sredstev za dobavo vojaške opreme Ukrajini. Skupaj bo tako podpora znašala že več kot tri milijarde evrov. Borrell je na novinarski konferenci spregovoril tudi o madžarski kampanji nasprotovanja sankcijam, pri čemer je poudaril, da Budimpešta v Svetu EU ni preprečila še nobene odločitve o sankcijah. Tako se je tudi danes "konstruktivno vzdržala" glasovanja o misiji urjenja.