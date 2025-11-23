Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ukrajina

Evropski mirovni načrt: kaj naj bi predlagali?

Ženeva, 23. 11. 2025 16.46 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Britanski časopis The Telegraph je objavil evropski mirovni načrt, ki konkurira ameriškemu. Ta zajema 24 točk, ki naj bi jih evropski delegati predstavili na pogovorih z ZDA v Ženevi. Načrt naj bi bil sicer pripravljen še pred 28-točkovnim načrtom ZDA, vključeval pa naj bi tudi odobritev prihoda tujih čet v Ukrajino.

Kot poroča The Telegraph, naj bi bil evropski mirovni načrt, ki naj bi zajemal 24 točk, pripravljen še pred ameriškim, ki je v zadnjih dneh razburil Ukrajino, evropske voditelje in javnost. In kaj naj bi ta zajemal?

Prva točka govori o koncu vojne in dogovoru za zagotovitev, da se ta ne ponovi, da se vzpostavi podlaga za trajen mir in varnost. Nato bi se morali obe strani v konfliktu zavezati k popolnemu in brezpogojnemu premirju v zraku, na kopnem in na morju. Obe strani bi morali takoj začeti tudi pogajanja o tehnični izvedbi spremljanja premirja s sodelovanjem ZDA in evropskih držav, piše britanski portal.

Vojna v Ukrajini
Vojna v Ukrajini FOTO: AP

Po poročanju bi se uvedlo tudi mednarodno spremljanje premirja pod vodstvom ZDA s strani ukrajinskih partnerjev, pri čemer bi spremljanje potekalo pretežno na daljavo z uporabo satelitov, dronov in drugih tehnoloških orodij s prilagodljivimi kopenskimi komponentami za preiskovanje domnevnih kršitev.

"Vzpostavljen bo mehanizem, s katerim bodo strani lahko predložile poročila o kršitvah premirja, preiskale kršitve premirja in razpravljale o korektivnih ukrepih," navaja The Telegraph.

Vrnitev ukrajinskih otrok

Peta točka naj bi govorila o tem, da mora Rusija brezpogojno vrniti vse deportirane in nezakonito razseljene ukrajinske otroke; proces bi podpirali mednarodni partnerji. Prav tako bi si morali obe strani izmenjati vse vojne ujetnike po načelu "vsi za vse". Rusija bi morala izpustiti tudi vse pridržane civiliste.

"Ko državi zagotovita trajnost premirja, sprejmeta ukrepe za humanitarno pomoč, vključno z družinskimi obiski čez linijo stika," piše portal.

Preberi še Trump o nehvaležnosti Ukrajine, Evropa: Prestrašena Amerika ne more biti velika

Ponovno naj bi se potrdilo ukrajinsko suverenost in zagotovilo njeno spoštovanje, pri čemer naj bi poudarili, da Ukrajina ne bi smela biti prisiljena biti "nevtralna".

Ukrajina bi prejela trdna in pravno zavezujoča varnostna jamstva, vključno z jamstvi s strani ZDA, ki bi preprečila prihodnjo agresijo, ukrajinske obrambne sile in obrambna industrija pa ne bi imele nobenih omejitev, vključno z mednarodnim sodelovanjem.

Garancijo bi po evropskem predlogu zagotavljala skupina evropskih držav in neevropskih držav, ki to želijo: "Ukrajina se lahko svobodno odloča o prisotnosti, orožju in delovanju prijateljskih sil, ki jih je vlada Ukrajine povabila na svoje ozemlje."

Kaj pa Nato?

Predlog naj bi naslovil tudi članstvo Ukrajine v Natu, ki bi bilo sodeč po poročanju The Telegrapha odvisno od soglasja znotraj zavezništva.

Predvideva tudi članstvo Ukrajine znotraj Evropske unije, bi pa morala Ukrajina v skladu s Pogodbo o omejitvi jedrskega orožja pripravljena ostati nejedrska država.

Ozemeljska vprašanja bi bila obravnavana in rešena po popolnem in brezpogojnem premirju, prav tako bi se pogajanja začela na aktualni liniji nadzora. Ko bosta Rusija in Ukrajina dosegli dogovor o teritorialnih vprašanjih, bi se po predlogu zavezali, da jih ne bosta spreminjali s silo.

Pogovori v Ženevi
Pogovori v Ženevi FOTO: AP

Ukrajina bi ob tem ponovno prevzela nadzor nad jedrsko elektrarno Zaporožje (z udeležbo ZDA) in tudi nad jezom Kahovka. Vzpostavljen bi bil mehanizem prenosa nadzora.

Ukrajina bi imela neovirane prehode po reki Dneper in nadzor nad razcepom Kinburn, s partnerji bi lahko izvajala tudi gospodarsko sodelovanje brez omejitev.

Obnova po vojni in sankcije zoper Rusijo

V 22. točki predlog naslavlja uničenje v Ukrajini ter naj bi zagotavljal, da bo ta v celoti obnovljena in prejela tudi finančno odškodnino, vključno z ruskimi sredstvi, ki bi ostala zamrznjena, dokler Rusija ne povrne zadane škode Ukrajini.

Sankcije, ki so bile od leta 2014 uvedene proti Rusiji, bi se lahko po dosegu trajnostnega miru postopoma in delno sprostile, v primeru kršitve mirovnega sporazuma pa bi se lahko ponovno uvedle.

Zadnja točka naj bi narekovala, da bi se začela ločena pogajanja o evropski varnostni arhitekturi, v katerih bi sodelovale vse države Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

ukrajina mirovni sporazum evropa vojna rusija
Naslednji članek

Dolgoletnega sodelavca Zelenskega iščejo s tiralico

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363