Evropski mirovni načrt: kaj naj bi predlagali?

Britanski časopis The Telegraph je objavil evropski mirovni načrt, ki konkurira ameriškemu. Ta zajema 24 točk, ki naj bi jih evropski delegati predstavili na pogovorih z ZDA v Ženevi. Načrt naj bi bil sicer pripravljen še pred 28-točkovnim načrtom ZDA, vključeval pa naj bi tudi odobritev prihoda tujih čet v Ukrajino.

Kot poroča The Telegraph, naj bi bil evropski mirovni načrt, ki naj bi zajemal 24 točk, pripravljen še pred ameriškim, ki je v zadnjih dneh razburil Ukrajino, evropske voditelje in javnost. In kaj naj bi ta zajemal? Prva točka govori o koncu vojne in dogovoru za zagotovitev, da se ta ne ponovi, da se vzpostavi podlaga za trajen mir in varnost. Nato bi se morali obe strani v konfliktu zavezati k popolnemu in brezpogojnemu premirju v zraku, na kopnem in na morju. Obe strani bi morali takoj začeti tudi pogajanja o tehnični izvedbi spremljanja premirja s sodelovanjem ZDA in evropskih držav, piše britanski portal.

Vojna v Ukrajini FOTO: AP icon-expand

Po poročanju bi se uvedlo tudi mednarodno spremljanje premirja pod vodstvom ZDA s strani ukrajinskih partnerjev, pri čemer bi spremljanje potekalo pretežno na daljavo z uporabo satelitov, dronov in drugih tehnoloških orodij s prilagodljivimi kopenskimi komponentami za preiskovanje domnevnih kršitev. "Vzpostavljen bo mehanizem, s katerim bodo strani lahko predložile poročila o kršitvah premirja, preiskale kršitve premirja in razpravljale o korektivnih ukrepih," navaja The Telegraph.

Vrnitev ukrajinskih otrok

Peta točka naj bi govorila o tem, da mora Rusija brezpogojno vrniti vse deportirane in nezakonito razseljene ukrajinske otroke; proces bi podpirali mednarodni partnerji. Prav tako bi si morali obe strani izmenjati vse vojne ujetnike po načelu "vsi za vse". Rusija bi morala izpustiti tudi vse pridržane civiliste. "Ko državi zagotovita trajnost premirja, sprejmeta ukrepe za humanitarno pomoč, vključno z družinskimi obiski čez linijo stika," piše portal.

Ponovno naj bi se potrdilo ukrajinsko suverenost in zagotovilo njeno spoštovanje, pri čemer naj bi poudarili, da Ukrajina ne bi smela biti prisiljena biti "nevtralna". Ukrajina bi prejela trdna in pravno zavezujoča varnostna jamstva, vključno z jamstvi s strani ZDA, ki bi preprečila prihodnjo agresijo, ukrajinske obrambne sile in obrambna industrija pa ne bi imele nobenih omejitev, vključno z mednarodnim sodelovanjem. Garancijo bi po evropskem predlogu zagotavljala skupina evropskih držav in neevropskih držav, ki to želijo: "Ukrajina se lahko svobodno odloča o prisotnosti, orožju in delovanju prijateljskih sil, ki jih je vlada Ukrajine povabila na svoje ozemlje."

Kaj pa Nato?

Predlog naj bi naslovil tudi članstvo Ukrajine v Natu, ki bi bilo sodeč po poročanju The Telegrapha odvisno od soglasja znotraj zavezništva. Predvideva tudi članstvo Ukrajine znotraj Evropske unije, bi pa morala Ukrajina v skladu s Pogodbo o omejitvi jedrskega orožja pripravljena ostati nejedrska država. Ozemeljska vprašanja bi bila obravnavana in rešena po popolnem in brezpogojnem premirju, prav tako bi se pogajanja začela na aktualni liniji nadzora. Ko bosta Rusija in Ukrajina dosegli dogovor o teritorialnih vprašanjih, bi se po predlogu zavezali, da jih ne bosta spreminjali s silo.

Pogovori v Ženevi FOTO: AP icon-expand

Ukrajina bi ob tem ponovno prevzela nadzor nad jedrsko elektrarno Zaporožje (z udeležbo ZDA) in tudi nad jezom Kahovka. Vzpostavljen bi bil mehanizem prenosa nadzora. Ukrajina bi imela neovirane prehode po reki Dneper in nadzor nad razcepom Kinburn, s partnerji bi lahko izvajala tudi gospodarsko sodelovanje brez omejitev.

Obnova po vojni in sankcije zoper Rusijo