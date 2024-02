Evropski parlament obsodil rusko spodkopavanje evropske demokracije

Opozarjajo tudi na verodostojna poročila, da si Moskva z novačenjem evropskih poslancev kot akterjev vplivanja prizadeva razdeliti evropske državljane, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Poslanci so resolucijo potrdili s 433 glasovi za in 56 proti, 18 pa se jih je glasovanja vzdržalo. V njej so izrazili zaskrbljenost zaradi nenehnih prizadevanj Moskve za spodkopavanje evropske demokracije prek različnih oblik vmešavanja in širjenja dezinformacij.

Izrazili so zaskrbljenost nad nedavnim poročanjem medijev, da naj bi latvijska evroposlanka Tatjana Ždanoka sodelovala z rusko obveščevalno službo FSB. Evropski parlament in latvijske oblasti so poslanci pozvali k temeljiti preiskavi teh obtožb, da bi lahko določili ustrezne sankcije.

V resoluciji so opozorili tudi na druge primere, ko evropski poslanci zavestno služijo interesom Moskve.

Kot so navedli v parlamentu, so med drugim poslanci zaskrbljeni zaradi domnevnih povezav med ruskimi oblastmi in zagovorniki katalonske neodvisnosti, tudi nekdanjim katalonskim predsednikom Carlesom Puigdemontom, ki trenutno zaseda položaj evropskega poslanca.

Evropske poslance prav tako skrbi financiranje evropskih političnih strank, politikov, uradnikov in gibanj v več demokratičnih evropskih državah s strani Moskve.