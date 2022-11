Evropski parlament Rusijo označil za državo podpornico terorizma

" Namerni napadi in grozodejstva, ki jih Ruska federacija izvaja nad civilnim prebivalstvom Ukrajine, uničenje civilne infrastrukture in druge resne kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava pomenijo teroristična dejanja nad ukrajinskim prebivalstvom in predstavljajo vojne zločine, " med drugim piše v dokumentu, ki ga je pripravila raziskovalna služba Evropskega parlamenta.

Ameriška vlada se je sicer doslej upirala označevanju Rusije in ob tem navajala morebitne nenamerne posledice v njenem pravnem sistemu. V Združenih državah Amerike obstaja poseben pravni instrument, ki s to označbo označuje države, ki so "večkrat zagotovile podporo mednarodnim terorističnim dejanjem". Trenutno so na njem Kuba, Iran, Severna Koreja in Sirija. Vključitev na seznam pa pomeni omejitev tuje pomoči, prepoved izvoza obrambe takšnim vladam in nadzor nad izvozom tehnologije s potencialno vojaško uporabo ter finančne omejitve. Ob tem pa vpliva tudi na suvereno imuniteto države na ameriških sodiščih.

Tudi Kanada ima podoben instrument, ki obsoja države podpornice terorizma. Evropski parlament ima sicer omejen vpliv na zunanjo politiko, ki ostaja pod nadzorom 27 držav članic, zato tudi v primeru sprejetja predloga ne bi prišlo do hudih ali hitrih pravnih posledic.