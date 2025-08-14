Svetli način
Ukrajina

Evropski voditelji optimistični: Trump za cilj postavil premirje

Washington, 14. 08. 2025 07.07 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P. , STA
Komentarji
11

Po virtualnem srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom so evropski voditelji izrazili previden optimizem. Dva dni pred srečanjem ameriškega voditelja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski je namreč prvi zagotovil, da bo njegov cilj doseči premirje med Moskvo in Kijevom, strinjal pa se je tudi s tem, da je treba slednjega doseči v sodelovanju z Ukrajino.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po virtualnem srečanju evropskih voditeljev z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sporočil, da se je ameriški voditelj strinjal, da teritorialnih vprašanj ni mogoče razrešiti brez Ukrajine ter da morajo biti del dogovora o premirju, ki ga bo na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom zasledoval Trump, tudi varnostna jamstva.

Trump in ameriški podpredsednik JD Vance sta se virtualno sestala z voditelji Združenega kraljestva, Francije, Nemčije, Italije, Finske in Poljske ter s predsednico EU Ursulo von der Leyen in generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem. Macron je po poročanju BBC-ja še dejal, da je Trump sogovornikom predstavil svoje namere, sogovornikom pa je dal priložnost, da izrazijo tudi svoja pričakovanja.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski FOTO: Profimedia

Evropski voditelji sicer na dvostransko srečanje med Trumpom in Putinom na Aljaski niso povabljeni, z virtualnim pogovorom pa so tako skušali še zadnjič pred vrhom zagovarjati interese Ukrajine in varnost evropske celine.

Predsednik ZDA je srečanje kasneje označil z oceno "10" ter dejal, da se bo Rusija soočila z "zelo hudimi posledicami", če se vojna v Ukrajini ne ustavi. V kolikor bo srečanje s Putinom v petek potekalo dobro, pa je Trump dejal tudi, da bo skušal čim prej organizirati še eno srečanje, na katerem bi bila tako ruski predsednik kot predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

A skrbi vseeno ostajajo, da bi Trump naposled klonil pred Putinom. Vse od napovedi srečanja je namreč večkrat omenil "zamenjavo ozemelj" med Kijevom in Moskvo, kar je sprožilo resne pomisleke tako v Ukrajini kot drugod.

"Najpomembneje je, da Evropa prepriča Donalda Trumpa, da Rusiji ne moremo zaupati," je dejal poljski kancler Donald Tusk, nemški kancler Friedrich Merz pa je poudaril, da so voditelji "jasno povedali, da mora biti Ukrajina za mizo takoj, ko bodo potekala nadaljnja srečanja". Dodal je, da bi morale ZDA in Evropa povečati pritisk na Rusijo, če bo ta zavrnila težnje po premirju.

Preberi še Merz Trumpu zaželel vse najboljše, Zelenski prepričan, da Putin blefira

Britanski premier Keir Starmer je medtem ocenil, da je bil na področju jamstev dosežen napredek, ter pohvalil Trumpova prizadevanja za dosego dogovora: "Ta konflikt traja že več kot tri leta, vendar nismo niti blizu možnosti za dejansko izvedljivo rešitev, izvedljiv način, da bi prišli do premirja. Zdaj pa ta možnost zaradi predsednika Trumpa obstaja."

V sredo zjutraj je tiskovni predstavnik ruskega zunanjega ministrstva Aleksej Fadejev ponovil, da se rusko stališče od junija 2024 ni spremenilo. Takrat je Putin dejal, da bo premirje začelo veljati v trenutku, ko se bo ukrajinska vlada umaknila iz štirih regij, ki jih delno zaseda Rusija – Donecka, Luganska, Hersona in Zaporožja. Dejal je tudi, da se bo morala Ukrajina uradno odpovedati prizadevanjem za pridružitev vojaškemu zavezništvu Nato.

Gre za zahteve, ki jih Ukrajina in njeni evropski partnerji ne vidijo kot izvedljive. Zelenski je ob tem prepričan, da bi Rusija vsako pridobljeno regijo uporabila kot odskočno desko za prihodnje invazije.

ZDA v luči srečanja Trumpa in Putina odpravile nekatere sankcije proti Rusiji

Ameriško finančno ministrstvo je v sredo začasno odpravilo nekatere sankcije proti Rusiji, s čimer je utrlo pot za petkovo srečanje med Trumpom in Putinom. Ruskim uradnikom bodo tako začasno omogočili transakcije, potrebne za njihovo udeležbo na pogovorih.

Ni sicer jasno, katere posameznike in subjekte odprava sankcij zadeva.

Pri uradu za nadzor tujega premoženja na ameriškem finančnem ministrstvu so pojasnili, da bo izjema veljala do 20. avgusta. Zagotovili so, da začasna odprava nekaterih sankcij ne pomeni sprostitev zaseženih ruskih sredstev.

ZDA so od začetka ruske agresije proti Ukrajini uvedle vrsto sankcij proti ruskim podjetjem in visokim uradnikom, pa tudi proti samemu Putinu.

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je izdalo nalog za prijetje ruskega predsednika, a mu aretacija med udeležbo na pogovorih na Aljaski ne grozi, saj ZDA niso članica sodišča.

zda rusija ukrajina vojna donald trump vladimir putin
Zelenski svari: vsaka odločitev brez Ukrajine bo mrtvorojena

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
14. 08. 2025 08.24
+1
Cel svet je bil proti Putinu, vsi so si ga želeli in videli na oni strani, zdaj pa točno ti pričakujejo, da bi se jim Putin poderedil? To bi pa res rad še videl v tem življenju!
ODGOVORI
2 1
Posteni
14. 08. 2025 08.27
Spet nabijas 🤣
ODGOVORI
0 0
slayer2
14. 08. 2025 08.24
+1
EU 'voditelji' se spet ne zavedajo,da nimajo za burek!!!
ODGOVORI
2 1
reakcionar
14. 08. 2025 08.24
+1
Ob dobri večerji, dobrem vinu in v prijateljskemu vzdušju bosta Vladimir in Donald odprla avto karto Ukrajine in zarisala do kod bo čigava interesna sfera. Lepo burazersko. Potem pa isto še na globosu. In mirna Bosna. Brez lažnih fasad nekega prava ali korektnosti. Takšen pač je svet. Veliki dirigirajo, mali pa plešejo.
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
14. 08. 2025 08.23
+1
Bilo je upanje, da bi se Trump in Putin sama dogovorila za mir. Sedaj so EU voditelji s svojimi nerealnimi zahtevami vse pokvarili in vojna se bo nadaljevala. EU voditelji in Zelenski se najbolj bojijo mira, ker potem bo jih nekdo vprašal kam so šle silne milijarde in zakaj so nam s sankcijami sesuli gospodarstvo. Dokler traja vojna, strašijo evropejce z Rusi in jih nihče ne sprašuje za denar, katerega zapravljajo za vojno in korumpirane žepe.
ODGOVORI
1 0
Srebrni breg
14. 08. 2025 08.14
+3
Bravo Putin. Ostali gobcajo ti pa tiho greš naprej poti osvoboditve svojih rojakov v Donbasu katere so banderovci że pred 10 leti tam začeli pobijati.
ODGOVORI
5 2
Jože Petrov?i?
14. 08. 2025 08.24
-1
A potem Putin pobija ruske ljudi v teh pokrajinah?
ODGOVORI
0 1
MarkoE
14. 08. 2025 08.13
+1
Danes tako, jutri drugače
ODGOVORI
2 1
SAKOSAKO
14. 08. 2025 08.07
+3
Putin nikoli ne bo pristal na premirje!!! Razen, če mu dajo pol Ukrajine!!!
ODGOVORI
5 2
Srebrni breg
14. 08. 2025 08.17
+1
Samo tisti del kjer so Rusi zaradi pobijanja odločili za odcepitev.
ODGOVORI
2 1
Posteni
14. 08. 2025 08.20
Pobijanja ?? Ti to zqnalasc al si opran ??
ODGOVORI
0 0
