Evropski voditelji optimistični: Trump za cilj postavil premirje

Po virtualnem srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom so evropski voditelji izrazili previden optimizem. Dva dni pred srečanjem ameriškega voditelja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski je namreč prvi zagotovil, da bo njegov cilj doseči premirje med Moskvo in Kijevom, strinjal pa se je tudi s tem, da je treba slednjega doseči v sodelovanju z Ukrajino.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po virtualnem srečanju evropskih voditeljev z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sporočil, da se je ameriški voditelj strinjal, da teritorialnih vprašanj ni mogoče razrešiti brez Ukrajine ter da morajo biti del dogovora o premirju, ki ga bo na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom zasledoval Trump, tudi varnostna jamstva. Trump in ameriški podpredsednik JD Vance sta se virtualno sestala z voditelji Združenega kraljestva, Francije, Nemčije, Italije, Finske in Poljske ter s predsednico EU Ursulo von der Leyen in generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem. Macron je po poročanju BBC-ja še dejal, da je Trump sogovornikom predstavil svoje namere, sogovornikom pa je dal priložnost, da izrazijo tudi svoja pričakovanja.

Volodimir Zelenski FOTO: Profimedia icon-expand

Evropski voditelji sicer na dvostransko srečanje med Trumpom in Putinom na Aljaski niso povabljeni, z virtualnim pogovorom pa so tako skušali še zadnjič pred vrhom zagovarjati interese Ukrajine in varnost evropske celine. Predsednik ZDA je srečanje kasneje označil z oceno "10" ter dejal, da se bo Rusija soočila z "zelo hudimi posledicami", če se vojna v Ukrajini ne ustavi. V kolikor bo srečanje s Putinom v petek potekalo dobro, pa je Trump dejal tudi, da bo skušal čim prej organizirati še eno srečanje, na katerem bi bila tako ruski predsednik kot predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. A skrbi vseeno ostajajo, da bi Trump naposled klonil pred Putinom. Vse od napovedi srečanja je namreč večkrat omenil "zamenjavo ozemelj" med Kijevom in Moskvo, kar je sprožilo resne pomisleke tako v Ukrajini kot drugod. "Najpomembneje je, da Evropa prepriča Donalda Trumpa, da Rusiji ne moremo zaupati," je dejal poljski kancler Donald Tusk, nemški kancler Friedrich Merz pa je poudaril, da so voditelji "jasno povedali, da mora biti Ukrajina za mizo takoj, ko bodo potekala nadaljnja srečanja". Dodal je, da bi morale ZDA in Evropa povečati pritisk na Rusijo, če bo ta zavrnila težnje po premirju.

Britanski premier Keir Starmer je medtem ocenil, da je bil na področju jamstev dosežen napredek, ter pohvalil Trumpova prizadevanja za dosego dogovora: "Ta konflikt traja že več kot tri leta, vendar nismo niti blizu možnosti za dejansko izvedljivo rešitev, izvedljiv način, da bi prišli do premirja. Zdaj pa ta možnost zaradi predsednika Trumpa obstaja." V sredo zjutraj je tiskovni predstavnik ruskega zunanjega ministrstva Aleksej Fadejev ponovil, da se rusko stališče od junija 2024 ni spremenilo. Takrat je Putin dejal, da bo premirje začelo veljati v trenutku, ko se bo ukrajinska vlada umaknila iz štirih regij, ki jih delno zaseda Rusija – Donecka, Luganska, Hersona in Zaporožja. Dejal je tudi, da se bo morala Ukrajina uradno odpovedati prizadevanjem za pridružitev vojaškemu zavezništvu Nato. Gre za zahteve, ki jih Ukrajina in njeni evropski partnerji ne vidijo kot izvedljive. Zelenski je ob tem prepričan, da bi Rusija vsako pridobljeno regijo uporabila kot odskočno desko za prihodnje invazije.

ZDA v luči srečanja Trumpa in Putina odpravile nekatere sankcije proti Rusiji