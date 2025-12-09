Fajonova znova pozvala Rusijo: Ta vojna se mora končati

"Ta vojna se mora končati," je na zasedanju Varnostnega sveta ZN v New Yorku poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. Od Rusije je zahtevala, da sprejme brezpogojno premirje, s katerim se je Ukrajina po njenih besedah strinjala že pred meseci. Zasedanje so poleg Slovenije sklicale druge evropske članice VS ZN in Južna Koreja.

"Kmalu bodo minila štiri leta, odkar je Rusija napadla Ukrajino. Štiri leta, odkar je začela vojno proti suvereni in bistveno manjši sosedi. Štiri leta vedno novih kršitev mednarodnega prava. Štiri leta uničenja, razbitih življenj in sanj, uničevanja šol, bolnišnic in domov. To niso le besede, ampak ostra realnost ruske vojne," je dejala ministrica Tanja Fajon in dodala, da si je novembra to sama ogledala v Ukrajini. Izpostavila je, da Rusija v času pogajanj še naprej zaostruje vojno, katere žrtve so civilisti, ki da nujno potrebujejo konec sovražnosti. "Kot člani Varnostnega sveta moramo govoriti proti tem grobim kršitvam mednarodnega prava, proti ugrabitvam otrok. Moramo obsoditi osvajanje ozemlja in zavrniti propadanje samih temeljev ZN," je poudarila.

Tanja Fajon v ZN FOTO: Profimedia icon-expand

"Ta vojna se mora končati. Obe strani se morata najprej strinjati o brezpogojnem premirju. 14 članic Varnostnega sveta to nenehno zahteva in Ukrajina se je strinjala že pred meseci. Ponavljamo poziv Rusiji naj stori enako," je dejala in dodala, da se lahko smiselna pogajanja med Rusijo in Ukrajino začnejo šele potem. Na koncu nastopa je zagotovila, da bo Slovenija še naprej stala ob strani Ukrajini ter pozivala k miru in spoštovanju mednarodnega prava.

'Letošnje leto eno najbolj smrtonosnih za ukrajinske civiliste'

Varnostnemu svetu ZN so o dogajanju v Ukrajini poročali direktorica za Evropo v oddelku za mirovne operacije Kayoko Gotoh, pomočnica generalnega sekretarja ZN za humanitarne zadeve Joyce Msuya in direktor ITF Tomaž Lovrenčič. Gotohova je dejala, da je bilo letošnje leto eno najbolj smrtonosnih za ukrajinske civiliste, ne glede na optimizem v luči novih diplomatskih prizadevanj. ZN so od začetka vojne potrdili smrt 14.775 ukrajinskih civilistov od tega 755 otrok. "To so le potrjene številke, dejanske so verjetno precej višje," je opozorila in ponovila, da napadi na civiliste in civilno infrastrukturo kršijo mednarodno pravo. "Ukrajinci si ne morejo privoščiti čakanja na boljše pogoje, saj trpijo že četrto zimo pod ognjem in v temi," je dejala Msuyeva in Varnostni svet pozvala k ukrepanju, kar pa zaradi ruske pravice do veta na žalost ni mogoče.

Vendar pa je Msuyeva članice pozvala, naj izkoristijo svoj vpliv, da se civilisti zaščitijo in dobijo humanitarno pomoč. Humanitarne organizacije za Ukrajince to zimo potrebujejo 278 milijonov dolarjev (dobrih 239 milijonov evrov), doslej so dobile le 65 odstotkov potrebnega, je še povedala. "V Ukrajini sem bil priča novemu temnemu poglavju evolucije poškodb zaradi min. Sedaj tudi droni, ki eksplodirajo v zraku ustvarjajo minska polja na nebu," pa je dejal Lovrenčič in poročal o svojem obisku v Ukrajini, kjer se je srečal s preživelimi žrtvami brez rok in nog, z globoko psihološko travmo. Mednarodno skupnost je pozval, naj okrepi prizadevanja za razminiranje, pomaga žrtvam in zahteva, da se napadi na civiliste prenehajo.

'Ne smemo zamuditi priložnosti za pravičen in trajen mir'