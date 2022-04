Finska hiti proti Natu, v nizkem startu tudi Švedska

"Mislim, da se bo to zgodilo hitro. V nekaj tednih, ne v nekaj mesecih," je glede odločitve Helsinkov za članstvo v Natu dejala Marinova po pogovorih s švedsko premierko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri tem je poudarila, da je o vprašanjih varnostne in zunanje politike pomembno doseči čim širše soglasje.

Varnostne razmere v Evropi so se zaradi ruskega napada na Ukrajino bistveno spremenile, je dejala Marinova in napovedala, da naj bi vlada še danes predstavila analizo varnostne politike. Razlika med partnerstvom in članstvom v vojaškem zavezništvu je zelo jasna; nič ne ponuja takšnih varnostnih jamstev kot peti člen pogodbe Nata, je poudarila.