Finska in Švedska se pripravljata na zgodovinsko odločitev o priključitvi Natu

Podoben premik v javnem mnenju pa se je zgodil tudi na Švedskem. "Če pogledate javno mnenje na Finskem in Švedskem in kako so se njihova stališča dramatično spremenila v zadnjih šestih tednih, menim, da je to še en primer strateškega neuspeha Rusije," je za CNN dejal eden od visokih uradnikov ameriškega zunanjega ministrstva.

Izvajanje raziskav

Švedska premierka Magdalena Andersson konec marca prav tako ni izključila možnosti članstva v Natu. Švedska trenutno izvaja analizo varnostne politike, ki naj bi bila končana do konca maja, svoje stališče pa naj bi objavila zaključku analize. A bodo morda pri tem sledili Finski in rezultate oz. mnenje objavili že prej. Finski veleposlanik v ZDA Mikko Hautala je povedal, da sta obe državi v tesnem sodelovanju med seboj, a da bo vsaka država sprejela svojo neodvisno odločitev.

Nekdanji finski premier Alexander Stubb, ki je dolgoletni zagovornik Nata, je javnost že opozoril, da ne bi smeli podcenjevati sposobnosti Fincev za hitro sprejemanje odločitev. Še posebej ne ob večjih svetovnih spremembah. Po njegovem mnenju je vložitev prošnje za članstvo v Natu "predviden zaključek".

Že naslednji teden bo v parlament predan pregled nacionalne varnosti, ki ga je naročila vlada. Finski poslanci si bodo z njim pomagali pri odločanju pred glasovanjem, poroča France 24. "Razprave bodo previdne, vendar si ne bomo vzeli preveč časa. Razpravo bomo zaključili še pred poletjem," je dejala finska premierka Sanna Marin. Stubb medtem meni, da bo prošnja vložena že v maju, torej še pred junijskim vrhom Nata, ki bo potekal v Madridu.