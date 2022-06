FOTO: Neme podobe, ki kričijo na ves glas

100-dnevni mejnik pogosto služi kot iztočnica za retrospektivo in po toliko dneh vojne v Ukrajini so po svojih arhivih pobrskale tudi fotoagencije. 100 dni vojne smo v besedi že povzeli, zdaj pa smo zbrali še slike, ki so jih ob tej priložnosti agencije poobjavile. Nekatere ste verjetno že videli, saj so postale tragične ikone vojnih grozot, na primer množična grobišča v kijevskem predmestju Buča, gručo ljudi pod porušenim mostom v Irpinu ali nosečnico pred bombardirano porodnišico v Mariupolu. Spet druge pa prikazujejo osebne stiske posameznikov, ki so še 23. februarja normalno odšli v službo, v lokal na kavo s prijatelji ali pa so jo skupaj spili v lično opremljenih dnevnih sobah, v dneh, ki so sledili, pa se je njihovo celo življenje spremenilo v ruševine.