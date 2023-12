Fotografija uničene ruske ladje Novočerkask: 'Zdaj je podmornica'

Nekaj ur po napadu so se sicer na spletu pojavile prve fotografije opustošenega plovila, domnevno Novočerkaska, ki je bilo pred napadom zasidrano tam. Sodeč po fotografijah je škoda velika. "Ukrajinski bojevniki so spremenili rusko veliko desantno ladjo Novočerkask – zdaj je podmornica," so ob delitvi fotografije zapisali na ukrajinskem obrambnem ministrstvu. O "veliki škodi" je bil glede na poročanje ruskih medijev obveščen tudi ruski predsednik Vladimir Putin .

Ukrajinska vojska trdi, da so ga pred kratkim uporabili za prevoz orožja in vojakov v regijo Zaporožje, ki je delno v rokah ruskih sil, poroča Euronews . Kijev medtem sumi, da je ladja prevažala tudi eksplozivna brezpilotna letala iranske izdelave, ki jih je Rusija redno uporabljala za napade na Ukrajino, poroča Al Jazeera .

Minister Klimenko je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še sporočil, da so bili med ranjenimi na železniški postaji dva policista in dva civilista. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je bilo v času napada na postaji več civilistov in da so se reševalne službe odzvale na incident.

Vodja vojaške uprave v Hersonu Roman Mroško je kasneje potrdil, da je mesto tarča napadov z droni, prebivalce pa pozval, naj gredo v zaklonišča. Ukrajinsko železniško podjetje pa je na družbenem omrežju Telegram sporočilo, da sta bila v napadu poškodovana postaja in vlak. Dodalo je, da so razmere pod nadzorom, železniška proga pa pripravljena za nadaljevanje prometa.

Ukrajinska zračna obramba je medtem v noči na danes poročala o napadih po vsej državi z več kot 50 droni iranske izdelave. Napadi so potekali predvsem v regiji Herson, sicer pa večinoma na območjih blizu frontnih črt. Sporočili so še, da so sestrelili 32 dronov, nekaj pa jih je padlo brez posledic. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so sestrelili dva drona na območju ruskih regij Belgorod in Rostov.

Ukrajinske sile so v torek potrdile, da so se umaknile iz kraja Marinka blizu mesta Doneck, ki je pod ruskim nadzorom. Ostajajo pa na njegovem obrobju, so dodale, medtem ko je Moskva zatrdila, da je prevzela nadzor nad celotnim mestom.