Francija v Ukrajino poslala strokovnjake za preiskavo vojnih zločinov

Francoski ministrstvi za notranje zadeve in pravosodje sta sporočili, da sta s skupnimi prizadevanji poslali skupino strokovnjakov, ki jo sestavljajo dva forenzična izvedenca in približno 15 žandarjev iz francoskega inštituta za kriminalistične raziskave. Osebje je usposobljeno za vzorčenje DNK in obdelavo prstnih odtisov. Prav tako so opremljeni z laboratorijem za DNK, ki jim bo omogočil hitro genetsko analizo vzorcev.

Skupina je bila poslana s ciljem, da bi preprečila nekaznovanost vojnih zločinov po pobojih, ki so pretresli svet. Njihovi strokovnjaki bodo pomagali ukrajinskim in mednarodnim sodnim organom pri preiskavi umorov, identifikaciji žrtev in zbiranju dokazov. "V dogovoru z ukrajinskimi oblastmi lahko pomagajo tudi pri preiskavi, ki jo izvaja Mednarodno kazensko sodišče," so sporočili z ministrstev.