Francija zaradi v Ukrajini ubitega novinarja zahteva temeljito preiskavo

Mlad francoski novinar Frédéric Leclerc-Imhoff je bil ubit blizu mesta Severodoneck, ki je v zadnjih tednih tarča silovitega obstreljevanja ruskih sil, sta v ločeni izjavi sporočila francosko in ukrajinsko zunanje ministrstvo. Po navedbah guvernerja Luganska Serhija Hajdaja je bil ubit med evakuacijo, ki jo je spremljal, in so jo morali po napadu prekiniti. Vozilo, s katerim so z območja evakuirali deset ljudi, je bilo tarča sovražnikovega ognja. Delci granat so prebili oklep vozila. Leclerc-Imhoff je dobil smrtno rano na vratu, njegov novinarski kolega Maxime Brandstaetter je bil lažje ranjen, ukrajinski lokalni novinar pa ni bil poškodovan. Po napadu so na družbenih omrežjih zakrožile fotografije, ki prikazujejo močno poškodovano vozilo z razbitim vetrobranskim steklom in krvjo v notranjosti. Leclerc-Imhoff je za BFMTV delal že šesto leto, bil pa je na svoji drugi poročevalski poti v Ukrajini od začetka vojne v tej državi 24. februarja. "Ta tragični dogodek nas opominja na nevarnosti, s katerimi se soočajo vsi novinarji, ki že več kot tri mesece poročajo o tem konfliktu in tvegajo svoja življenja," so sporočili iz BFMTV. Francoski novinar Frédéric Leclerc-Imhoff je bil ubit v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine. Francoski predsednik Emmanuel Macron se je na Twitterju poklonil Leclerc-Imhoffu in drugim novinarjem, ki poročajo z vojnih območij, z besedami: "Želim ponoviti brezpogojno podporo Francije. Novinar Frederic Leclerc-Imhoff je bil v Ukrajini, da bi prikazal resničnost vojne. Na krovu humanitarnega avtobusa s civilisti, ki so bili prisiljeni bežati, da bi se izognili ruskim bombnim napadom, je bil smrtno ranjen," je zapisal. Francoska zunanja ministrica Catherine Colonna, ki je obiskala Kijev, pa je dejala, da "Francija zahteva čimprejšnje odprtje pregledne preiskave, da bi osvetlili okoliščine te tragedije". Gre za zadnjega v vrsti primerov ubitih ali ranjenih novinarjev med rusko invazijo na Ukrajino. Od začetka same invazije je bilo po podatkih organizacije Novinarji brez meja pri opravljanju dela na terenu ubitih najmanj osem novinarjev. Prvi je bil marca ubit ameriški novinar Brent Renaud. PREBERI ŠE Ukrajina: v Irpinu ubit ameriški novinar