General, ki vodi protiofenzivo: Prebili smo prvo linijo, druga je šibkejša

Tarnavskij je ocenil, da je Rusija 60 odstotkov svojega časa in sredstev posvetila izgradnji prve obrambne črte, le 20 odstotkov pa jih je namenila drugi in tretji liniji. Meni namreč, da Moskva ni pričakovala, da se bodo ukrajinske sile prebile.

Ukrajinski brigadni general Oleksandr Tarnavskij , ki vodi južno protiofenzivo, je po nedavnem preboju spregovoril za Observer in povedal, da se njegove sile trenutno nahajajo med prvo in drugo obrambno linijo Rusije, kjer utrjujejo svoj nadzor nad ozemljem, ki so ga uspeli zajeti v nedavnih bojih. "V središču ofenzive zdaj zaključujemo z uničenjem sovražnih enot, ki ruskim silam zagotavljajo kritje ob umiku enot za njihovo drugo obrambno črto," je dejal.

Preboj ukrajinskih enot je za več tednov upočasnilo ogromno minsko polje, ki so ga morali pred napredovanjem očistiti vojni inženirji. Medtem so ruske enote na drugi strani polja le "stale in čakale na ukrajinsko vojsko, z brezpilotnimi letali in granatami pa so od daleč napadale ukrajinska bojna vozila", je dejal.

A naposled so minsko polje očistili, Rusi pa so bili tako primorani sprožiti določene vojaške manevre. Rusija je po besedah generala takrat začutila pritisk ukrajinske vojske, saj je na območje prerazporedila tudi čete s frontnih linij v Hersonu in Limanu, pa tudi čete iz notranjosti Rusije. "Sovražnik je na območje vpoklical rezerve. In to ne le iz Ukrajine, temveč tudi iz Rusije. Prej ali slej jim bo zmanjkalo vseh najboljših vojakov, to pa nam bo dalo zagon za nove in hitrejše napade," napoveduje Tarnavskij.

General je v času vojne zaslužen za več impresivnih rezultatov v boju z ruskimi enotami. Septembra lani je postal poveljnik enot, ki so se borile za osvoboditev Hersona, dva meseca pozneje je bilo mesto osvobojeno. Na podoben napredek so upali tudi v poletni protiofenzivi, katere cilj je bil prodor proti Azovskemu morju, odrezati ruske enote v Hersonu od okupiranega Krima in drugih sil ter prekiniti njihove oskrbovalne linije. A namesto tega se je predor ustavil za več mesecev, kljub naraščanju števila žrtev pa se fronta ni kaj dosti spremenila, kar je krepilo nezadovoljstvo in kritike zahodnih zaveznic, ki so Ukrajini zagotovile orožje in usposabljanje.