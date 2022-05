Gola protestnica na rdeči preprogi v Cannesu

Žensko so varnostniki hitro odstranili z rdeče preproge, kot je zapisal novinar New York Timesa , Kyle Buchanan , pa se je ženska do golega slekla kar na kraju dogajanja in kriče padla na kolena.

"Še naprej se borimo. Nimamo druge izbire, kot da se še naprej borimo za našo svobodo. Prepričan sem, da bo diktator izgubil, mi pa bomo zmagali v tej vojni. Slava Ukrajini," je povedal v svojem govoru 44-letni ukrajinski predsednik, ki je za Associated Press dodal še: "Potrebujemo novega Chaplina, ki bo pokazal, da tudi kinematografija današnjega časa ni tihi opazovalec. Filmarji niso tiho, zapomnite si to. Moč, ki je bila odvzeta ljudem, jim bo vrnjena."

Pred začetkom festivala so organizatorji v izjavi za javnost sporočili, da bodo bojkotirali ruske delegacije in jim prepovedali sodelovanje na festivalu. V izjavi so izrazili podporo Ukrajini in njenim prebivalcem, podprli pa so tudi vse Ruse, ki so si upali javno podpreti sosede.