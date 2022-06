Golob na poziv k spremembi politike do Rusije: Odločitev ne bom sprejemal sam

V četrtek in petek se bo sicer Golob v Bruslju mudil na spoznavnem obisku. Tam se bo srečal s predsednico Evropske komisije Ursulo Von Der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom , prav tako pa bo, kot pravi, iz prve roke zbiral informacije o politiki do vojne v Ukrajini. Po tem pa si želi, da bi na parlamentarnem odboru oblikovali skupno slovensko politično stališče.

Doda še, da je to prepomembno vprašanje, da bi ga tako lahkotno obravnavali. Kot odziv na pismo so sicer že podali zahtevo, da se skliče zunanjepolitični odbor državnega zbora. Da je parlament tudi edino mesto, kjer imajo politiki pravico o tem razpravljati, ne pa mediji, je še dejal: "Parlament je tista inštitucija, ki jo je prejšnja vlada na tem področju v celoti ignorirala. Sam je ne nameravam."

Že to pa predstavlja določen premik, saj je slovensko politiko do Ukrajine in Rusije doslej večinoma narekoval kar bivši premier Janez Janša sam. Na vprašanje, ali bo nova oblast prisluhnila odmevnemu pozivu Aurelia Jurija, ki sta se mu pridružila tudi nekdanja predsednika Danilo Türk in Milan Kučan, in politiko oboroževanja zaveznikov sredi vojne vihre zamenjala s pacifizmom in iskanjem miru prek diplomacije z ruskim predsednikom, pa Golob sicer danes ni odgovoril.