Groza v vasi Groza: rakete zadele trgovino in kavarno

Ukrajinsko tožilstvo je kasneje sporočilo, da je bilo smrtnih žrtev najmanj 49, guverner regije Harkov Oleg Sinegubov pa je v objavi zapisal, da je bil med smrtnimi žrtvami tudi šestletni deček. Objavil je tudi več fotografij, na katerih je videti reševalce in kupe ruševin.

"Očitno brutalen ruski zločin – raketni napad na navadno trgovino z živili, povsem namerno teroristično dejanje. Do zdaj je znano, da je bilo ubitih najmanj 48 ljudi. Ranjenim nudimo pomoč ," je po poročanju ukrajinskih medijev prek omrežja Telegram sporočil predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je izrazil sožalje vsem, ki so v napadu izgubili sorodnike ali prijatelje.

Odzvalo se je tudi ukrajinsko zunanje ministrstvo, ki je zapisalo, da je Rusija "namerno in barbarsko napadla civilne cilje – kavarno in trgovino v vasi Groza v okrožju Kupjansk". Dodali so, da je bilo v napadu ubitih najmanj 49 ljudi, še najmanj šest pa ranjenih.

Zelenski poudarja pomen "obrambnega ščita" pred ruskimi zračnimi napadi

Zelenski je po napadu v regiji Harkov na Telegramu zapisal še, da je "ruski teror treba zaustaviti", in kritiziral vse, ki podpirajo Rusijo ali ji pomagajo pri izogibanju sankcijam, ki so bile proti njej uvedene po invaziji na Ukrajino februarja lani. Ob tem se je zahvalil vsem voditeljem in narodom, ki podpirajo Ukrajino.

"Pogovarjamo se z evropskimi voditelji, zlasti o krepitvi naše zračne obrambe in naše vojske, o zaščiti naše države pred terorizmom," je dodal Zelenski, ki se trenutno mudi v Granadi na jugu Španije, kjer poteka zasedanje Evropske politične skupnosti (EPS). Ukrajinski predsednik je med drugim pozval k evropski enotnosti proti ruski agresiji in poudaril pomen "obrambnega ščita" pred ruskimi napadi z raketami in droni.