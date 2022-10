Grozljiv posnetek napada na Dnipro, Putin: Gre za odziv na 'ukrajinski terorizem'

"Po nasvetu obrambnega ministrstva in v skladu z načrtom generalštaba so bili danes zjutraj izvedeni napadi z natančnim orožjem dolgega dosega na energetske, vojaške, poveljniške in komunikacijske objekte v Ukrajini," je Vladimir Putin dejal na današnjem srečanju ruskega sveta za nacionalno varnost.

Med cilji ruske vojske je bila tudi tarča podružnica ukrajinskega Telekoma za spremljanje in tehnično podporo za regijo Dnipro. Posnetek, objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje silovito eksplozijo, le nekaj sto metrov stran od križišča, kjer so pri rdeči luči ustavila vozila. Silovita eksplozija je zatresla električne kable, gost črn dim pa se je dvignil visoko v zrak. Videti je, kako na pločniku starejša gospa beži, prav tako stran od kraja dogodka obračajo vozila.