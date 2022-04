Guterres v Moskvo, obrambni ministri v oporišče Ramstein

ZDA so na čelu prizadevanj okoli 30 držav za zagotavljanje vojaške opreme, streliva in drugih potrebščin v pomoč ukrajinskim silam, da bi vzdržale odpor proti ruski vojski. Pentagon na današnjem srečanju napoveduje tudi pogovore o nadaljnji pomoči in o konkretnem orožju, ki ga lahko države zagotovijo.

V Pentagonu omenjeno srečanje opisujejo kot posvet, ki bo preučil, kako lahko partnerice Ukrajine prispevajo k okrepitvi vojaške moči države po koncu vojne. V pretežni meri gre za vprašanje modernizacije in zagotavljanja moči in zmožnosti ukrajinske vojske, ne pa za varnostna zagotovila, je dejal tiskovni predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva John Kirby .

V pogovoru za ruske tiskovne agencije je Lavrov kritiziral pristop Kijeva k pogovorom in dodal: "Dobra volja ima svoje meje. Če pa ni vzajemna, to ne pomaga pogajalskemu procesu." Z ukrajinsko oblastjo se po njegovih besedah še pogajajo, a je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil, da se pri pogajanjih pretvarja.

Glede vojne v Ukrajini je sicer izrazil prepričanje, da se bo na koncu "vse končalo s podpisom sporazuma".

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba sicer Lavrove komentarje o "resnični nevarnosti" tretje svetovne vojne vidi kot moskovske slutnje poraza in meni, da so tam izgubili upanje, da bodo svet uspeli odvrniti od pomoči Ukrajini.

Rusi v Hersonu vzeli ključe mestne hiše

V Hersonu, mestu na jugu Ukrajine, ki je bilo po začetku ruske invazije v Ukrajino eno izmed prvih tarč, so ruske sile zdaj vstopile še poslopje mestne administracije. Župan Igor Kolikajev je dejal, da so oboroženi ruski vojaki v ponedeljek prevzeli nazdor nad mestno hišo, ki je bila kljub že večtedenski ruski okupaciji do zdaj še vedno v ukrajinskih rokah.

Župan je dejal, da so odvzeli ključe stavbe in ukrajinsko stražo pred vhodom zamenjali s svojimi možmi. Sam je stavbo zapustil ob 19.45 po lokalnem času in dodal, da so jim vsem zaposlenim ponudili možnost, da mirno oddiejo domov.