Spopadi na vzhodu Ukrajine: Rusi napadli naftno rafinerijo

V rokah Ukrajine je v vzhodni regiji Lugansk ostalo le še mesto Lisičansk, a so se ruske sile prebile že do njegovega obrobja, pri čemer generalštab ukrajinskih oboroženih sil opozarja, da se spopadi trenutno odvijajo v naseljih zahodno od mesta.

Ukrajinske oblasti so sporočile, da poskušajo evakuirati prebivalce iz Lisičanska, ki je v središču ruskih napadov in kjer je pod nenehnim obstreljevanjem ostalo približno 15.000 ljudi.

Guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj je na Telegramu zapisal, da je ruska vojska danes napadla naftno rafinerijo v Vovčojarivki. Kijev pa je Rusijo ponovno obtožil obstreljevanja civilne infrastrukture.

Predstavnik samooklicane Ljudske republike Lugansk Rodion Mirošnik je medtem povedal, da je naftna rafinerija sedaj v celoti pod nadzorom ruskih in proruskih sil. Dodal je še, da so pod njihovim nadzorom tudi vse ceste, ki vodijo do Lisičanska, ukrajinske sile pa naj bi se z območja začele umikati proti severozahodu.

Poročilo o razmerah ukrajinskega generalštaba sicer nasprotuje trditvam Mirošnika, saj navaja, da si Rusija še naprej prizadeva osvojiti in nadzorovati pomembno cesto med Lisičanskom in bližnjim mestom Bahmut.

Napadi naj bi se odvijali tudi severovzhodno od Bahmuta, južneje od mesta pa naj bi ukrajinske sile uspele zaustaviti rusko ofenzivo. Prav tako poročilo navaja, da so ruske sile utrpele precejšnje izgube, več podrobnosti pa ni bilo podanih.

Vladimir Putin še vedno želi zavzeti večji del Ukrajine, menijo ameriške obveščevalne agencije, a hkrati dodajajo, da je ruska vojska zaradi spopadov oslabljena in napredovanje bo zato počasno. To pomeni tudi, da bo vojna trajala še dolgo, besede direktorice ameriške Nacionalne obveščevalne službe Avril Haines navaja BBC. Po navedbah SkyNews je 95 odstotkov regije Lugansk in polovica Donceka že pod ruskim nadzorom.

Ruski kibernetski napadi

Obveščevalne agencije po besedah Hainesove ne izključujejo možnosti, da bi se Rusija za napad na nasprotnike poslužila tudi kibernetskih napadov in si prizadevala za nadzor nad energetskimi viri in celo jedrskim orožjem.

Kibernetske napade so že potrdili pri norveškem uradu za nacionalno varnost, kjer so dejali, da so proruske skupine napadle številna norveška podjetja, ki zagotavljajo pomembne storitve prebivalcem.

V napadu v mestu Harkov je bila danes ubita ena oseba, še šest je ranjenih, poroča SkyNews. Tamkajšnji regionalni poveljnik Oleg Sinegubov je povedal, da je med hospitaliziranimi tudi 11-letna deklica in da se boji v regiji nadaljujejo. "Rusi napadajo tudi naša mirna mesta in vasi," je dodal na Telegramu.

Po poročanju The Kyiv Independent je guverner regije Dnipropetrovsk Valentin Rezničenko sporočil, da je bilo v ruskem napadu uničeno skladišče žita, v katerem je bilo shranjenih 40 ton žita.

Nadaljuje se iskanje pogrešanih po napadu na nakupovalno središče