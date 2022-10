Ruska enota v Hersonu z belo zastavo

V nasprotje ruskim trditvam o uspehih ukrajinske vojske priča posnetek s fronte, ki se je razširil po različnih komunikacijskih kanalih. Na njem se pehota ruskih vojakov z bojnim vozilom BMP-2 in belo zastavo pripelje do ukrajinske zasede in se preda.

"Ukrajinska vojska je od začetka oktobra osvobodila več kot 400 kvadratnih kilometrov ozemlja v regiji Herson," je v luči osvajanja sporočila tiskovna predstavnica južnega poveljstva ukrajinskih oboroženih sil Natalija Gumenjuk.

Uspehe ukrajinske vojske v Hersonu je že v sredo zvečer potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je dejal, da Kijev ponovno nadzira vasi Novovoskresenske, Novogrigorivka in Petropavlivka v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Napredovali so tudi v regiji Doneck, kjer je ukrajinska vojska v soboto ponovno zavzela strateško pomembno mesto Liman.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je dejal, da bo Rusija vsa ozemlja, ki jih je izgubila, ponovno zavzela, hkrati pa v Moskvi trdijo, da ukrajinske navedbe niso resnične in da so Rusi kijevske sile potisnili nazaj vzdolž frontne črte. Po njihovih navedbah naj bi bile ukrajinske sile na južni fronti razporejene v štiri taktične bataljone in so večkrat neuspešno poskušale prebiti njihovo obrambo v bližini krajev Dudčan, Suhanove, Sadoka in Bruskinskega.