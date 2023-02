'Rusi so bili na začetku prijazni, nato je okupacija postala nočna mora'

Herson je od ruskih položajev oddaljen le za širino Dnipra, nekaj 100 metrov. Prejšnji teden je granata priletela na avtobusno postajo in ubila štiri civiliste. Vsi mestni uslužbenci morajo tako, tudi med vrtnarjenjem nositi neprebojne jopiče.

Meščani nam povedo, da so bili Rusi na začetku prijazni. Kasneje se je okupacija spremenila v nočno moro. Predvsem 'Kadirovci' so znali pobrati ljudi z ulice in jih odpeljati. Končali so v podzemnih prostorih, ječah. Na vratih napis KGB, v celicah pa so mučili ukrajinske policiste, gasilce in druge. Od njih so zahtevali prisego Rusiji.

Skozi celice nas je odpeljal policijski inšpektor Andri Kovani. Na stenah so vklesani koledarji, spomini, na tleh ruske beležke in risbe zapornikov. "Imamo pričevanja tistih, ki so jih zadrževali tukaj, da so jih mučili z elektrošoki. Žice so jim privezali na različne dele telesa, vključno z genitalijami. Mene so zelo hudo pretepali, tepli so me v vseh teh sobah," je povedal.