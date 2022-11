Hersonske ravnice – pokopališče oklepnih brigad

V nedeljo, 2. oktobra, je ruske Telegram kanale preplavila vest, da se je zgodil preboj na severu oblasti Herson in da so razmere zelo težke. Medtem ko so ukrajinski kanali molčali, ruska stran ni skrivala frustracije zaradi ponovnega zamujanja okrepitev, nedelovanja letalstva in neobstoječe druge linije obrambe. Ukrajinska vojska je znova udarila na najbolj šibkem odseku fronte, kjer naj bi obrambo sestavljali predvsem mobiliziranci iz več sto kilometrov oddaljenega Donbasa. Ukrajinci so tako bliskovito prodrli ob desni obali Dnepra. Regularne enote ruske vojske, ki so se nahajale v okolici Visokopolja so se znova znašle pred možnostjo obkolitve, zato so ukazali hiter umik na jug proti Davidovem Brodu.

Ukrajinske sile so dosegle kraj Dudčani, kjer so ruske enote razstrelile most in se vkopale na južni strani. Prodor je bil zaustavljen, enote, ki so se umaknile s severa pa so vzpostavile nove obrambne položaje. Fronta na zahodu in jugu hersonske oblasti se medtem praktično ni spreminjala. Zakaj je Rusom, vsaj začasno, uspelo zaustaviti Ukrajince?