Hrvaška odpira poti za izvoz ukrajinskega žita: odobrila uporabo pristanišč

Rusija je ta mesec odstopila od dogovora s Kijevim in Združenimi narodi o izvozu ukrajinskega žita. S tem pa je Ukrajino, ki je svetovna proizvajalka žita, prikrajšala za pomembno in varno izvozno pot. A država, v kateri že vse od 24. februarja lani vihra vojna, je danes prišla do pomembnega dogovora, ki utira pot za izvoz žita.

V Kijev je namreč pripotoval hrvaški zunanji minister Goran Grlić Radman , ki je v imenu vlade Ukrajini izrazil podporo in solidarnost. Z ukrajinskim ministrom Dmitrom Kulebo sta na srečanju spregovorila o podpori Hrvaške, povojnem okrevanju pri razminiranju države in sanaciji, energetski infrastrukturi, zagotavljanju odgovornosti za zločine, pristopnem procesu Ukrajine k Evropski uniji, pa tudi o lažjem izvozu žita. Na pogajalski mizi je bila namreč tudi možnost za izvoz prek hrvaških pristanišč.

Kot kaže, je bil njun pogovor ploden. Hrvaška sicer dogovora o uporabi njihovih pristanišč še ni komentirala, je pa bil po sestanku veliko bolj zgovoren ukrajinski minister. Reuters namreč poroča, da je Kuleba sporočil, da sta državi sklenili dogovor o izvozu prek hrvaških pristanišč na Donavi in v Jadranskem morju.

"Zdaj si bomo prizadevali vzpostaviti najučinkovitejše poti do teh pristanišč in čim bolje izkoristiti to priložnost," je dejal ukrajinski minister. Dodal je, da so vsak prispevek k obvozu te blokade in "vsaka odprta vrata" pomemben prispevek k svetovni prehranski varnosti.

Ukrajina se trenutno zanaša na kopenske izvozne poti prek Evropske unije in alternativno pot prek reke Donave, a Rusija je v začetku meseca že napadla infrastrukturo vzdolž te poti.

Čeprav Grlić Radman ni komentiral dogovora glede izvoza ukrajinskega žita prek hrvaških pristanišč, pa je na spletu zapisal, da so v Kijevu podpisali sporazum o sodelovanju v Svetovnem sporazumu za hrano, prav tako pa tudi o razminiranju Ukrajine. "Hrvaška ima enega najnaprednejših sistemov za razminiranje na vsem svetu. To je tudi predpogoj za ponoven zagon gospodarskih in družbenih dejavnosti, predvsem kmetijske proizvodnje," je sporočil hrvaški minister.