IAEA preiskala tri lokacije v Ukrajini, dokazov o 'umazani bombi' ni našla

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je po pregledu treh lokacij v Ukrajini sporočila, da so imeli inšpektorji neoviran dostop pri preiskavi. Vendar pa slednja ruskih obtožb ni potrdila, poroča Deutsche Welle.

"Naša tehnična in znanstvena ocena dosedanjih rezultatov ni pokazala nobenih znakov neprijavljenih jedrskih dejavnosti in materialov na teh treh lokacijah. O rezultatih vzorčenja okolja pa bomo poročali v najkrajšem možnem času," je dejal generalni direktor IAEA Rafael Mariano Grossi. Ob tem pa je zagotovil, da je IAEA še vedno pripravljena izvesti nadaljnje preiskave v Ukrajini, če bo to potrebno.

Skupina inšpektorjev se je preiskave lotila po obtožbah Rusije, da načrtuje Kijev v vojni uporabiti t. i. umazano bombo, ki vsebuje radioaktivni material. Rusi predsednik Vladimir Putin sicer ni predložil nobenih dokazov o domnevni zaroti, ki je po njegovih besedah vključevala možnost, da se bomba naloži na raketo, detonira, nato pa za napad "okrivi Rusijo".