Družina v mrtvašnici potrdila identiteto likvidiranega ukrajinskega vojaka

Predstavniki ukrajinskih oboroženih sil so potrdili, da so Rusi na posnetku, ki se je v začetku tedna pojavil na spletu, usmrtili ukrajinskega vojaka iz 163. bataljona 119. ločene brigade Teritorialne obrambe Černigovske regije Oleksandra Macievskega, poroča ruski portal Meduza. Čeprav so okoliščine njegove usmrtitve neznane, portal domneva, da so njegovi vojaški tovariši mrtvi ali pa pogrešani.

Njegovo truplo je Ukrajina dobila v okviru izmenjave žrtev z Rusijo. Tako ga je lahko v kijevski mrtvašnici identificirala tudi njegova družina, mama in sin ter njegov prijatelj. Prav tako so njegovo identiteto po poročanju portala The Insider potrdile tudi oborožene sile Ukrajine (AFU).