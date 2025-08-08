Igra moči med Putinom in Trumpom: premirje ali sankcije?

Ameriški predsednik Donald Trump je že večkrat govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in zagotovil, da bosta z voditeljem dosegla dogovor ter da bo morija kmalu končana. Kljub temu obljube, da bo vojni v Ukrajini zaključil "v le 24 urah" ameriški predsednik ni izpolnil tudi več kot pol leta po nastopu mandata.

Putinu je Trump sprva postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami na uvoz iz držav, ki kupujejo rusko nafto in plin. Ta rok je pozneje še skrajšal, danes pa se bo iztekel.

Ruski voditelj sicer grožnjam in pritisku ameriškega kolega ne podlega. Rusija je v zadnjih mesecih kljub prizadevanjem Trumpa in treh krogih pogovorov z Ukrajino v Istanbulu še okrepila napade na Ukrajino.

Trump je v sredo sporočil tudi, da se je pripravljen srečati s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodmirjem Zelenskim, v Moskvi pa so nato v četrtek potrdili, da je za prihodnji teden načrtovano srečanje med ameriškim in ruskim voditeljem. Trump je prav tako v četrtek sporočil, da se bo z ruskim kolegom sestal, četudi se ta ne bo želel srečati z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Ta izjava je v nasprotju s prejšnjimi poročili ameriških medijev, ki so se sklicevali na neimenovane uradnike Bele hiše in navajali, da je srečanje Putina in Zelenskega pogoj za Trumpov sestanek z ruskim kolegom. Na vprašanje novinarjev v Ovalni pisarni, ali se mora Putin najprej srečati z Zelenskim, je Trump odgovoril, da to ni pogoj. "Želijo se srečati z mano in storil bom vse, kar je v moji moči, da ustavim ubijanje," je dejal Trump.