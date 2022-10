Igralec Mark Hamill v preteklem mesecu Ukrajini pomagal do 500 dronov

"Zelo preprosto je, Ukrajina potrebuje drone. Oni določajo izid te vojne, varujejo ozemlje, ljudi, državne meje in so oči na nebu," je dejal Hamill in nadaljeval: "Dva do trikrat na teden sem prejel informacije o tem, kaj se dogaja, zato me je šokiralo, ko so mi povedali, da so prejeli več kot 500 dronov, odkar smo začeli s to iniciativo."

Iniciativi se je v vlogi ambasadorke pridružila tudi igralka in glasbenica Barbra Streisand, ki je le ena izmed mnogih zvezdnikov, ki so svoj vpliv uporabili za to, da so izrazili svojo podporo Ukrajini. Vsem, ki so se pridružili pri pomoči Ukrajini, da bi premagala Rusijo, se je zahvalil tudi Hamill, ki je v izjavi dejal: "V tem dolgem in neenakem boju moči Ukrajina potrebuje vdano dodatno podporo. Prav zato sem bil počaščen, ko me je predsednik Zelenski prosil, da postanem ambasador projekta Army of Drones. Vem, da Ukrajina potrebuje drone, da lahko zaščiti ozemlje, svobodo in vrednote celotnega demokratičnega sveta. Zdaj je pravi trenutek, da stopimo skupaj in pomagamo Ukrajini, da se zoperstavi v tej vojni z zlobnim imperijem."