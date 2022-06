Interpol: Orožje iz Ukrajine na črni trg in v roke kriminalcem

Številne Zahodne zaveznice kijevskih oblasti so od začetka ruske invazije v Ukrajino poslale veliko kosov orožja in znatne količine streliva, s pomočjo katerega se ukrajinske sile zoperstavljajo močnejšemu in bolje oboroženemu nasprotniku.

Kljub prvotnim zadržkom nekaterih držav do pošiljanja težkega orožja v Ukrajino ima tamkajšnja vojska na voljo vse več tovrstne oborožitve, ki pa se bo prav tako znašlo na črnem trgu, svari Stock.

Zato 62-letni Nemec poziva države članice, naj koristijo podatkovne baze za sledenje orožja, ki so jim na voljo, saj gre za izziv, s katerim se države same ne morejo uspešno spopasti.

"Kriminalci, o katerih govorim, delujejo globalno, tako da bo to orožje izmenjano prek več celin," je še dejal vodja Interpola.

Ob tem je dodal, da je vojna v Ukrajini posredno privedla tudi do več kraj gnojil in agrokemičnih proizvodov, ki so se v zadnjem obdobju izrazito podražili. Podobno opaža tudi skok v številu kraj goriva v Evropi in drugod po svetu.