Iranske 'kosilnice', ki terorizirajo Ukrajino

Rusi ukrajinske regije, tudi prestolnico Kijev, že več tednov terorizirajo z brezpilotnimi kamikazi Shahed-136. Gre za majhne drone z močjo 50 konjev, ki letijo relativno počasi. Ker med letenjem proizvajajo glasen hrup, jim Ukrajinci pravijo kar "mopedi" ali pa "kosilnice". In čeprav se na prvi pogled zdi, da so tako počasne tarče za ukrajinsko zračno obrambo mala malica, se branilci soočajo s kar nekaj težavami. Kaj sploh so droni Shahed-136 in zakaj so tako nevarni?

Drone kamikaze Shahed 136 izdeluje iransko podjetje Iranian Aircraft Industrial Company (HESA). Toda v obzir je treba vzeti dejstvo, da je Iran že več kot 40 let pod sankcijami ZDA, inženirji podjetja imajo tako omejen dostop do sodobne elektronke in komponent, posledično pa so se morali zateči k alternativnim pristopom. Za izdelavo vojaških brezpilotnih letal so tako na primer uporabili širši javnosti dostopne komponente, poroča ukrajinski portal Mezha. HESA je izdelovala replike starih zahodnih letal in helikopterjev, na primer lahkega lovca Northrop F-5 (1959) in helikopterja Bell 206 (1962), proizvedenega v ZDA. Pred vojno je sodelovala celo z Ukrajino in v sodelovanju z Antonovom izdelovala regionalna tovorna in potniška letala IrAn-140-100 (An-140). Droni kamikaze Shahed-136 so eden najnovejših izdelkov HESE. Uradno so jih začeli v iranski vojski uporabljati leta 2021, prvič so jih na videu pokazali decembra 2021. Toda po poročanju Newsweeka so jih skupine Hutijev v Jemnu uporabljale že leta 2020. Pri tem naj bi bili zelo uspešni pri zadevanju savdskih ciljev.

Julija letos naj bi nato Rusija in Iran sklenila dogovor o dobavi več vrst brezpilotnih letal, med drugim tudi Shahed-136. Iran je sicer v preteklosti večkrat poudaril, da Rusiji ne dobavlja orožja, vendar mu mednarodna skupnost ne verjame. Med drugim se je vrhovni poveljnik Islamske revolucionarne garde Hossein Salami pohvalil, da "ena od vodilnih svetovnih sil uporablja orožje, izdelano v Iranu." Rusi naj bi Shahed-136 preimenovali v Geran-2 in zatrdili, da so brezpilotna letala razvili sami. Kamikaze naj bi hranili na Krimu, motorje se je dalo do nedavnega kupiti na AliExpressu Prvi Shahed-136 oziroma Geran-2 so v regiji Harkov sestrelili 12. septembra. Od sredine septembra pa je bilo vzdolž celotne frontne črte zabeleženih več napadov z omenjenimi droni. Predvsem so se napadi zgodili na jugu, predvidoma zato, ker izstrelitvene sisteme teh brezpilotnih letal hranijo na Krimu. Droni naj bi imeli sicer doseg med 1000 in celo 2500 kilometri, kar pomeni, da bi lahko z njimi ciljali tarče po vsej Ukrajini.

Točne lastnosti dronov niso znane, vendar je nekaj informacij možno razbrati z razbitin in videoposnetkov. Uporabljali naj bi inercialni sistem vodenja in glasne kitajske motorje Mado MD550, ki ga je mogoče slišati več kilometrov stran, Ukrajinci pa so jim dali prav zaradi glasnega hrupa vzdevek "mopedi", nekateri jim pravijo tudi "kosilnice". Motor ima 50 konjev, vendar je zelo varčen, zato lahko dron premaga velike razdalje. Do nedavnega ga je bilo mogoče kupiti tudi na AliExpressu. Njegova bojna glava je težka med 40 in 50 kilogramov in lahko uniči oklepna vozila, skladišča in drugo vojaško in civilni infrastrukturo. Uporabljajo jih tudi za napade na energetsko infrastrukturo. Se splača majhne in poceni drone ciljati z dragimi protiletalskimi raketami? Ker ima motor z majhno močjo, lahko dron potuje z nizko hitrostjo, in sicer 180 km/h. To bi lahko bil tudi razlog, da so alarmi, ki tulijo med napadi Shahedov-136, tako dolgi. Da pridejo od Krima do Bile Cerkve, potrebujejo približno 3 ure, v primeru močnega vetra pa še več časa. Na prvi pogled se zdi, da so tako počasne tarče za ukrajinsko zračno obrambo mala malica, a se branilci soočajo s kar nekaj težavami.

Prvič, ko priletijo, jih prileti med pet in deset hkrati, zato jih je težko sestreliti. Poleg tega so kamikaze precej majhne, letijo na nizki višini in oddajajo malo toplote, zaradi česar jih je težko zaznati s pomočjo radarjev. 5. oktobra je v Ukrajino priletelo 12 dronov Shahed-136, od tega so jih obrambne sile sestrelile šest, navaja ukrajinski generalštab.

Dodatna polemika pa je še dejstvo, da so droni poceni in jih je veliko, protiletalske rakete, ki jih imajo Ukrajinci malo, pa so tudi precej drage. Situacijo bi lahko reševali z lahkimi protiletalskimi sistemi tipa FIM-92 Stinger, Piorun ali Starstreak, vendar z njimi ne morejo pokriti vseh objektov po Ukrajini. Druga rešitev za boj proti tovrstnim grožnjam so večcevni hitrostrelni protiletalski topniški sistemi, kot sta ZSU-23-4 Shilka ali nemški Gepard. A tudi s temi sistemi ne bodo mogli pokriti vseh območij, zlasti zato, ker jih potrebujejo predvsem na prvi bojni liniji. Zračne obrambe oboroženih sil Ukrajine bodo morale najti drugo pot.

V enem od napadov se je ponesrečilo tudi ukrajinskemu pilotu. 12. oktobra je ukrajinski MiG-29 med poskusom prestrezanja ruskih brezpilotnih letal v Vinici na zahodu Ukrajine strmoglavil. Kot poročajo ukrajinski viri, je Shahed-136 eksplodiral v bližini letala, pri čemer je šrapnel zadele pilotsko kabino, pilot pa je katapultiral. Na spodnjem posnetku je videti razbitine ukrajinskega letala.

Iran bo Rusiji poslal rakete in več brezpilotnih letal Iran je obljubil, da bo Rusiji poleg več brezpilotnih letal zagotovil tudi rakete zemlja-zemlja, sta za Reuters povedala dva visoka iranska uradnika in dva iranska diplomata. To bo verjetno razjezilo ZDA in druge zahodne sile.