Iz jeklarne Azovstal evakuirali 250 ukrajinskih borcev

Po poročanju BBC-ja je Mariupol v ponedeljek zvečer zapustilo več kot deset avtobusov, posnetke domnevne evakuacije ukrajinskih borcev pa so predvajale tudi ruske televizije.

Moskva je v ponedeljek zvečer sporočila, da je bil dosežen dogovor o evakuaciji ranjenih ukrajinskih vojakov iz jeklarne. Kasneje je evakuacijo potrdila tudi ukrajinska stran.

Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar je medtem povedala, da so bile izpolnjene vse dolžnosti za obrambo Mariupola in da jeklarne ni bilo mogoče osvoboditi.

"Borci, ki so branili mesto, so Ukrajini priborili izjemno pomemben čas, da zbere rezerve, prerazporedi sile in prejme pomoč partnerjev," je zapisala in dodala, da bodo vojake zamenjali za ujete ruske vojake. Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski je v večernem nagovoru na družbenih omrežjih povedal, da so pri evakuaciji poleg ukrajinske vojske in pogajalcev sodelovali tudi predstavniki ZN in Rdečega križa.