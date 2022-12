Iz ruševin okupiranega Mariupola zraslo novo oporišče ruske vojske

Iz ruševin je zraslo oporišče ruske vojske (marec in november)

Nova zgradba se v obliki črke U bohoti blizu središča pristaniškega mesta. Na njegovi strehi je mogoče videti rdečo, belo in modro zvezdo ruske vojske ter zapis, ki sporoča: "Ruska vojska za prebivalce Mariupola".

V začetku leta so ruske vojaške sile skoraj tri mesece brez prestanka oblegale to južno obmorsko mesto, neprestani napadi pa so večino mesta pustili v ruševinah, poroča BBC.

Ukrajinski uradniki so prejšnji mesec ocenili, da je bilo v napadih ubitih okoli 25.000 civilistov, Združeni narodi pa so sporočili, da so potrdili smrt 1348 civilistov, vendar pa priznavajo, da je dejansko število žrtev verjetno še več tisoč.