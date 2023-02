Iz ruskega ujetništva se je v Kijev vrnilo več kot 100 ukrajinskih vojakov

Rusija in Ukrajina sta izvedli novo zaporniško izmenjavo. V Ukrajino se je tako vrnilo 116 vojakov, ki so bili v ruskem ujetništvu. Ukrajinci so v zameno izpustili 63 vojaških zapornikov.

Andrij Jermak, vodja kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je objavil videoposnetek vojakov na avtobusov, ki se vračajo v Kijev. Na posnetku je tudi Jermak sam. Po besedah vodje kabineta so vrnjeni ukrajinski vojaki "branilci Mariupola, hersonski partizani in ostrostrelci iz okolice Bahmuta". Tanke leopard 2 bodo v Ukrajino poslali tudi Portugalci Premier António Costa je danes naznanil, da bodo v Ukrajino poslali tanke leopard 2. "O kakšni številki govorimo, bomo sporočili ob primernem času" je povedal. Portugalska ima sicer skupno 37 tankov Leopard 2, vendar naj bi bila večina neuporabnih. Zato je Portugalska z Nemčijo trenutno v dogovoru za dobavo novih delov, ki so potrebni za popravilo nedelujočih tankov, poroča The Guardian. Ob tem je nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev dejal, da bo pošiljanje več orožja v Ukrajino samo spodbudilo več napadov iz Rusije. Volodmir Zelenski je sicer po včerajšnjem vrhu EU dejal, da si prizadeva za hiter vstop svoje države v EU. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je pred tem dejala, da Ukrajino čaka še dolga pot, preden bo postala članica Unije. "Govorili smo in govorimo kot člani evropske skupnosti," je dejal Volodimir Zelenski v svojem rednem večernem video nagovoru. Dejal je, da je treba ta status le še uzakoniti. Ukrajinski predsednik je dejal tudi, da so voditelji EU na petkovem vrhu v Kijevu napovedali možnost začetka pristopnih pogajanj za članstvo Ukrajine v Uniji že letos. icon-expand Vrh EU-Ukrajina v Kijevu FOTO: AP Predstavniki EU sicer niso dali tako konkretnih izjav, čeprav je Ursula von der Leyen pohvalila odločnost in voljo ukrajinskega voditelja pri uvajanju reform. Poudarila je, da Ukrajino čaka še veliko dela in da zaenkrat še ni bil določen noben časovni razpored. Zelenski je medtem zatrdil, da se Ukrajina že pripravlja na večje vključevanje v evropski notranji trg, kar po njegovih besedah pomeni več prihodkov za ukrajinska podjetja, več proizvodnje in delovnih mest v državi ter več sredstev za lokalne proračune. PREBERI ŠE 'EU bo Ukrajino podpirala pri nadaljnji evropski integraciji' Ukrajinski predsednik je poleg tega v svojem nagovoru omenil tudi obisk poljskega obrambnega ministra Mariusza Blaszczaka in dodal, da Ukrajina čim prej potrebuje sodobno težko orožje, ki so ji ga obljubile zahodne zaveznice, saj so razmere v vzhodnem Donbasu zelo težke.