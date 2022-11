Dobran Božič: Izguba Hersona je hud poraz za Rusijo. Kaj bi se lahko skrivalo v ozadju?

V zadnjih štirih dneh Ukrajinci na jugu države izvajajo uspešno ofenzivo proti ruskim silam. Zaradi "težke situacije," kot so stanje na fronti pred dnevi opisali ruski mediji, se je njihov obrabni minister Sergej Šojgu odločil za umik enot z desnega brega regije Herson. "To je eden izmed hujših porazov za Rusijo, pa ne le za Rusijo, tudi njihovo vojsko in predsednika Putina," pa potezo ocenjuje generalmajor in predsednik Zveze slovenskih častnikov Dobran Božič .

Generalmajor Dobran Božič je vojak in diplomat. Trenutno je predsednik Zveze slovenskih častnikov, kot nekdanji načelnik generalštaba podrobno spremlja napad Rusije na Ukrajino in je tako eden redkih slovenskih vojaško diplomatskih strokovnjakov, ki precej natančno razume sliko bojišča.

Ob tem velja poudariti, da je Herson izjemno pomembno strateško mesto. Poleg tega, da gre za edino prestolnico priključenih regij, ki je padla pod nadzor ruskih vojakov, omogoča tudi dostop do Odese, torej Črnega morja, doseg Krima, ki so si ga Rusi priključili leta 2014, ter dostop do tekoče vode in električnega omrežja. "Mesto je pomembno tako za Ukrajince kot z Ruse," je zaključil Božič.

Čeprav se mu umik glede na situacijo zdi smiseln, nekoliko dvomi v napovedi, da se bodo Rusi regiji res odpovedali. "Vse vojaške operacije, ki se izvajajo, temeljijo na zavajanju. Da nekaj narediš in da nato nasprotnik misli, da boš nekaj naredil, udariš pa po drugi strani," je utemeljil dvom. Hkrati je navedel še primer zavajanja ruskih vojakov s strani Ukrajincev v Harkovu letos avgusta. Takrat so ukrajinske sile nakazovale, da bodo s protiofenzivo začele na jugu, torej v Hersonu, zato so se ruske enote začele pomikati proti črnomorski obali. A Ukrajinci so nato udarili v Harkovu, kjer so v nekaj dneh zavzeli več tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja. "Mogoče isto taktiko ubirajo tudi Rusi," je zaključil.

"Ruska vojska sicer strateške napake opravlja od samega začetka," je nadaljeval. Zdaj so te pomembne napake, ki so se vrstile od februarja, začele prihajati v ospredje. Kot primer je Božič omenil nenadne napade, pri katerih so bile ruske enote slabo organizirane, predvsem je pehala njihova glavna, pa tudi stranske linije napada. To bi bil lahko eden izmed razlogov, zakaj bi Ruski vojaki območje 'brez boja' prepustili Ukrajincem. "Očitno orožje, ki so ga Ukrajinci prejeli od zahoda, deluje," je dodal in nadaljeval, da je napadeni državi na nekaterih točkah uspelo vzpostaviti Rusiji enakovredno moč. Rusija je sicer od vsega začetka vojne veliko bolje oborožena, predvsem v artilerijskem orožju, je še spomnil.

Kako zanesljive so informacije in kako smiseln umik?

V podporo svojim dvomom je izpostavil tudi način informiranja o umiku ruskih enot. "Da ruski minister v televizijskem nagovoru oznani, da se bo njegova vojska umaknila, je zelo čudno, zato se pojavi vprašanje, ali je to dezinformacija ali je to res". Vprašljiv se mu zdi tudi njihov razlog za preusmeritev sil – poveljnik ruskih sil v Ukrajini Sergej Surovikin je namreč dejal, da pri premiku misli na življenja svojih vojakov.

Generalmajorju Božiču se razlog ne zdi prepričljiv. "Po vseh teh grozotah, ki jih vidimo na ukrajinskem bojišču, reči, da je skrb ruskih vojakov na prvem mestu ... ne verjamem," je komentiral izjavo ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojga. Verjame pa, da so Ukrajinci s pridobljenim zahodnim orožjem in natančnim strelivom uspeli "dobro dotolči" skladišča ruske vojske. A tudi tu je spomnil na vztrajnost peščice ukrajinskih vojakov v Mauripolju, ki so svoj bojni položaj kljub pomanjkanju orožja in izčrpanosti držali od aprila pa vse do konca maja.