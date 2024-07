Izpod ruševin potegnili mačko, ki je lastnico rešila pred raketnim napadom

Reševalci so izpod ruševin stanovanjske hiše v Mirnogradu v Donecki regiji potegnili štirinožno kosmatinko. Mačka je namreč sredi noči z glasnim mijavkanjem prebudila lastnico in jo tako rešila pred rusko raketo, ki je zadela stanovanjsko stavbo. V napadu so sicer umrle tri osebe. V Harkovu pa medtem nameravajo zaradi še vedno trajajoče vojne pod zemljo zgraditi še več šol.