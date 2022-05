Izpovedi evakuiranih iz jeklarne Azovstal: 'Dva meseca nismo videli sončne svetlobe'

"Organizacija takšnih humanitarnih koridorjev je eden od elementov tekočega pogajalskega procesa. To je zelo zapleteno. Toda ne glede na to, kako težko je bilo, smo z območij sovražnosti rešili več kot 350.000 ljudi," je še dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo zvečer pozdravil uspešno evakuacijo približno stotih civilistov iz oblegane jeklarne Azovstal v pristaniškem mestu Mariupol in napovedal, da naj bi se evakuacija danes nadaljevala. " Še naprej bomo delali vse, da bi naše ljudi evakuirali iz Azovstala in Mariupola. Upam, da bodo jutri izpolnjeni vsi pogoji za nadaljevanje evakuacije ," je dejal. Kot je dodal, naj bi se ta danes začela ob 8. uri po lokalnem času.

Okoli 100 rešenih ukrajinskih civilistov naj bi tako danes prispelo v Zaporožje, ki je še vedno v ukrajinskih rokah. Oblasti v Mariupolu pa so sporočile, da se omenjata še dve dodatni lokaciji, kamor bi lahko vozili begunce. "Ob podpori Združenih narodov in Rdečega križa sta bili danes dogovorjeni še dve dodatni lokaciji za namestitev ljudi iz evakuacijskega konvoja, ki zapušča Mariupol," so zapisali na Telegramu. Kot poroča BBC, gre za vas Manguš zahodno od Mariupola in vas blizu Berdjanska na jugovzhodu Ukrajine.

Tudi Združeni narodi so v nedeljo potrdili, da v oblegani jeklarni Azovstal poteka "operacija varnega prehoda". "Združeni narodi potrjujejo, da je v jeklarni Azovstal v sodelovanju z Mednarodnim odborom Rdečega križa in stranmi v konfliktu v teku operacija varnega prehoda," je sporočil tiskovni predstavnik ZN v Ženevi Jens Laerke. Drugih podrobnosti zaradi varnosti ni razkril. Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) pa je potrdil, da sodeluje z Združenimi narodi pri prevozu ujetih civilistov po varnem koridorju.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem poročalo, da je bilo iz Azovstala evakuiranih približno 80 civilistov, vključno z ženskami in otroki. Odpeljali so jih v Bezimene, vas na ukrajinskem ozemlju, ki je pod nadzorom Rusije. Zagotavljamo jim zdravstveno oskrbo in potrebščine, so še sporočili. Tisti, ki so želeli oditi na območja pod nadzorom Kijeva, pa so bili glede na njihove navedbe predani predstavnikom Združenih narodov in Mednarodnega odbora Rdečega križa.

Tiskovna agencija Reuters je poročala, da je eden od njenih fotografov videl, kako je v vas prispel konvoj z več kot 50 ljudmi. Videl je tudi, da je tam osebje ZN. Reutersovi posnetki kažejo civiliste, predvsem ženske in otroke, ki grejo čez kupe ruševin, nato pa se vkrcajo na avtobuse, ki jim manjkajo okna.