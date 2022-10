'Jedrski vlak' na poti v Ukrajino ali zgolj na redne jesenske vaje?

"Značilna vojaška oprema, ki jo vidimo, je oklepno vozilo BPM-97 (KAMAZ 43269 Vistrel 4x4), za katerega vemo, da ga ima 12. direktorat, vendar je to terensko vozilo, ki ga lahko vidimo v uporabi pri različnih ruskih enotah, tudi v uporabi mejne straže," pojasnjuje McKenzie. Po ocenah analitikov gre za različico vozila, ki je oborožena s 30-milimetrskim topom in metalcem granat. Kot pojasnjuje, sicer ni jasno, katere enote upravljajo to različico vozila.

Prav tako ni izključeno, da bi bila vozila, ki jih vidimo na video posnetku, le del oskrbe ruskih enot zaradi izgub, ki so jih utrpeli v skoraj osmih mesecih vojne v Ukrajini. McKenzie ob tem tudi opozarja, da v tem letnem času ponavadi potekajo tudi vojaške vaje, na katerih sodeluje 12. direktorat, zato zadnji premiki sami po sebi niso nenavadni. "Natove enote počnejo enako, pravzaprav to počnejo vse države, ki imajo jedrske zmogljivosti."

Ena od možnih razlag je, da je premik dotične vlakovne kompozicije opozorilo zahodu. Kot pojasnjuje McKenzie, gre za premike, ki so hitro opaženi iz vesolja. "Kažejo zmogljivost in dokazujejo, da če bi Rusija želela uporabiti taktično orožje, bi to lahko storila." Toda poročila o morebitni jedrski eskalaciji je treba obravnavati previdno, pravi.